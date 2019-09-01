ABD'de Dorian kasırgası için alarm 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

ABD’nin güneydoğu sahillerin vurması beklenen Dorian Kasırgası için alarm düzeyi üst seviye olan 'Kategori 5'e yükseltildi. ABD'den önce Bahamaları vuran kasırga sağanak yağışın yanı sıra yüksek dalgalara neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından Kategori 5 seviyesine yükseltilen Dorian kasırgası, Bahamalar'a ulaştı. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Abaco ve Grand Bahamas sakinlerini ana adaya gitmeleri, tehlikeli ve korkunç kasırgadan kaçmaları ve çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Minnis, "Unutmayın ki evler, apartmanlar, yapılar yeniden inşa edilebilir, ama kaybedilen yaşamlar geri gelmez" diye konuştu. Minnis, 73 bin insanın ve 21 bin yapının tehlike altında olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın ilerleyen saatlerde Florida sahillerine ulaşması beklendiği bildirildi. Karayipler için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Dorian kasırgasında rüzgarın saatte 260 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kasırganın vuracağı ABD’nin sahil kesimlerinde yaşayanlar evlerine kapanırken, adalarda tatil yapanlar ise güvenli yerlere gitti. Kasırganın sahil şehirlerine büyük zarar vermesi, su baskınlarına ve sel olaylarına neden olması bekleniyor.