  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7860
  • Euro
    6,3994
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa'da kaos! Eylemler büyüyor  Fransa'da kaos! Eylemler büyüyor 
Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı
Ersun Yanal: Fenerbahçe futbol için oynuyor! Ersun Yanal: Fenerbahçe futbol için oynuyor!
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi
'7. Koğuştaki Mucize' filmini 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi izledi '7. Koğuştaki Mucize' filmini 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi izledi
ABD basını: Kongredeki taraflar Trump'ın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor ABD basını: Kongredeki taraflar Trump'ın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu
Hülya Avşar benzerliği şaşırttı! Genç oyuncu sosyal medyayı salladı Hülya Avşar benzerliği şaşırttı! Genç oyuncu sosyal medyayı salladı
Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! Mahkemeden karar çıktı Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! Mahkemeden karar çıktı
'Böylesini görmedim' 'Böylesini görmedim'
'Rakibiniz kadar güçlüsünüz' 'Rakibiniz kadar güçlüsünüz'
Florya yeniden Aslan’ın Florya yeniden Aslan’ın
Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı
Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi
Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti
'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı 'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı
Başkan Erdoğan, Ceren'in ailesine taziyelerini iletti Başkan Erdoğan, Ceren'in ailesine taziyelerini iletti
Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı... Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 23:09:38 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 23:10:27

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğü bildirildi. ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin tedavi altına alındığı haberleri yer aldı.

ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

AA

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ