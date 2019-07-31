ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

  • Bist 100
    102862
  • Dolar
    5,5309
  • Euro
    6,1740
  • Altın
    254,9320
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AYM'nin gerekçesi kararından beter AYM'nin gerekçesi kararından beter
Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde
İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi
İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet! İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet!
Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı
Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi' 'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi'
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası!
Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa
Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi
Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası!
Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi
Fenerbahçe'den Mangala harekatı Fenerbahçe'den Mangala harekatı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında? Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında?
Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu
Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir? Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:32:13 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:32:59

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarını ikinci kez bir araya getiren canlı yayında, yarışın öne çıkan iki 'ilerlemeci' ismi Vermont Senatörü Bernie Sanders ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren arasındaki tartışmalar geceye damga vurdu.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan ve Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında toplam 10 Demokrat Parti başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Başkanlık yarışının önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders, bir diğer önemli adaylardan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Montana Valisi Steve Bullock, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, eski Kongre üyesi John Delaney, eski Colorado Valisi John Hickenlooper, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, eski Kongre üyesi Beto O'Rourke, Kongre üyesi Tim Ryan ve yazar Marianne Williamson salı gecesi yapılan ilk canlı yayına katıldı.

EN FAZLA WARREN İLE SANDERS KONUŞTU

2 saat 45 dakika süren canlı yayında 18 dakika söz hakkı alan Warren ile 17 dakika konuşan Sanders, diğer tüm adaylardan daha fazla görüşlerini aktarma imkanı buldu.

Ağırlıklı olarak Demokratların "ilerlemeci" kanadında yer alan Sanders ile Warren'ın sahneyi domine ettiği gecede, aday adayları başta göçmenlik, sağlık sistemi reformu, iklim değişikliği ve eğitim gibi konulardaki farkı yaklaşımlarıyla izleyicileri ikna etmeye çalıştı.

Belirli politika önerilerinde mevcut parti politikalarını eleştiren Sanders ve Warren, 2020 öncesinde seçmeni heyecanlandıracak adımlar atmaları gerektiğine vurgu yaparak, kendi politika önerilerinin altını çizdi.

Sanders ve Warren gibi "ilerlemeci" isimlere karşı Demokrat Parti'nin daha merkez unsurlarını savunan bazı adaylar ise partinin son dönemde "sola kaydığı" ve "ilerlemecilerin politika önerilerinin gerçekçi olmadığı" yorumlarını yaptı.

Tartışmada son dönemin önemli konu başlıklarından Rusya soruşturması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "azledilmesi gerektiği" yönündeki konulara hiç girilmemesi de dikkati çekti.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME VURGUSU

Dış politikada hemen tüm aday adayları en kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerindeki Amerikan askerlerini geri çekmeyi planladıklarını ifade ederken, özellikle Afganistan'dan askerlerin çekilmesi gerektiği vurgusu öne çıktı.

Adaylık listesindeki diğer 10 Demokrat aday ise yerel saatle çarşamba akşamı yine Detroit'te canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Halen Demokratlardaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Kamala Harris gibi önemli isimlerin sahne alacağı canlı yayında yine göçmenlik, sağlık sistemi reformu ve partinin ideolojik çizgisi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez 27-28 Haziran'daki canlı yayınlarda karşı karşıya gelmişti.

ABD'de 59. Başkanlık Seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

(AA)

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Namus sözü havada kaldı
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
'Adam taşımakla bu iş olmaz'
İki füze daha fırlattı: Bu kez farklı
Dünyaca ünlü firmadan Türkiye kararı! Burada üretilecek dünyaya satılacak Dünyanın antibiyotiği Türkiye’de üretilecek
Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alınacak
Hadise'ye ağır gönderme
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Ruhani'den, Macron'a 'bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak' uyarısı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ