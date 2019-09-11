  • Bist 100
    101922
  • Dolar
    5,7538
  • Euro
    6,3393
  • Altın
    276,6730
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ruhani: Yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin anlamı yoktur Ruhani: Yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin anlamı yoktur
60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı 60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı
Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu
ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası
Pakistan'dan Keşmir için 'soruşturma komisyonu' kurulsun çağrısı Pakistan'dan Keşmir için 'soruşturma komisyonu' kurulsun çağrısı
BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir
Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü verildi Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü verildi
Öğle uykusu kalbe iyi geliyor Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
Trabzonspor'a Ekuban'dan kötü haber Trabzonspor'a Ekuban'dan kötü haber
Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı
ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor
Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi
THY ağustosta yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı THY ağustosta yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı
Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı
Güney Sudan'da geçiş hükümeti kasım ayı ortasında kurulacak Güney Sudan'da geçiş hükümeti kasım ayı ortasında kurulacak
Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş
Oyuncu transferindeki yolsuzluk gözaltı getirdi Oyuncu transferindeki yolsuzluk gözaltı getirdi
Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu
Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı
Bakan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır Bakan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır
Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor
Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşanıyor Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşanıyor
Amerikan askeri heyetinden Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret Amerikan askeri heyetinden Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:04:30 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:07:28

ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası

Bloomberg, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Başkan Donald Trump'ın "İran'a yönelik yaptırımları hafifletme" önerisine şiddetle karşı çıkması dolayısıyla görevden alındığını yazdı.

İran'a yaptırımları azaltmayı gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu fikre karşı çıkmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevine son verdiği iddia edildi.

Bloomberg'in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü Oval Ofis'te yapılan bir toplantı esnasında, Başkan Trump, ay sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi güvenceye almak için "yaptırımları hafifletmeyi" önerdi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, böylece İran ile müzakere yolunun açılacağını belirterek, Trump'ın bu önerisine destek verirken, Bolton şiddetle karşı çıktı.

Bunun üzerine Trump, uzun süredir İran ve Venezuela konusunda fikir ayrılığı yaşadığı öne sürülen Bolton'ın görevine son verme kararı aldı.

Beyaz Saray Trump-Ruhani görüşmesine hazırlanıyor

Öte yandan kaynaklar, Beyaz Saray'ın Trump ile Ruhani arasında BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında yapılacak bir toplantı için hazırlığa başladığını belirtti.

İran'ın ise ABD yaptırımlarına rağmen, Trump-Ruhani görüşmesini onaylayıp onaylamayacağı henüz bilinmiyor.

Bolton'ın Beyaz Saray'a vedası İsrail'i üzdü
Ayrıca, İsrailli yetkililer Binyamin Netanyahu yönetiminin, Bolton'ın Beyaz Saray'dan ayrılması ile en sadık müttefiklerinden birini kaybettiğini kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail'in, İran liderlerinin meşrulaştırılmasından, İran yönetimine yönelik ABD yaptırımlarının ve baskılarının azaltılmasından endişe ettiğini vurguladı.

Bolton'ı dün görevden aldı

ABD Başkanı Trump, kendisiyle anlaşmazlık yaşadığı için dün Bolton'u görevden aldığını duyurmuş, yerine gelecek ismi de gelecek hafta açıklayacağını belirtmişti.

Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mnuchin, Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ön şartsız görüşmeye hazır olduğunu ancak İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdüreceklerini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i, ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçluyordu.

Zarif, bugün yaptığı açıklamada Bolton'ın görevden alınmasıyla, Washington'ın Tahran'a yönelik baskılarının sona ermesi gerektiğini söylemişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ