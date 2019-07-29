ABD'de başkan aday adayı Sanders büyük bir skandala imza atarak, sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma sözü verdi

Ermeni nüfusun yoğun bulunduğu Los Angeles kentinde 26 Temmuz'da düzenlenen bir yuvarlak masa tartışmasına katılan Demokrat Partili başkan aday adaylarından Bernie Sanders, seçim vaadi olarak ABD-Türkiye arasındaki gerilimi artıracak büyük bir skandala imza atıp sözde'Ermeni Soykırımı'nı tanımaya hazır olduğunu söyledi.

Sanders, Demokrat Partili Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz tarafından hazırlanıp sunulan, bağlayıcılığı bulunmayan tasarının destekçilerinden biri.

TRUMP DA OBAMA GİBİ 'BÜYÜK FELAKET' DEMİŞTİ

Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'ın selefi Demokrat Partili Barack Obama, seçim kampanyasında 1915'te yaşananları 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıma sözü vermiş olmasına rağmen, başkanlığı boyunca 24 Nisan açıklamalarında Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmıştı. Trump da başkanlığı süresince aynı ifadeyi kullanmayı sürdürmüştü.