  • Bist 100
    115932
  • Dolar
    5,9575
  • Euro
    6,6599
  • Altın
    292,6200
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz
ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı
ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis Libya tezkeresi ile tarihi cevap verdi AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis Libya tezkeresi ile tarihi cevap verdi
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a ikinci erkek geliyor Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a ikinci erkek geliyor
Yunanistan’ın ABD'de Türkiye karşıtı 'F-35' oyunu! Kirli planı deşifre oldu Yunanistan’ın ABD'de Türkiye karşıtı 'F-35' oyunu! Kirli planı deşifre oldu
Önce yürüdü, şimdi konuşuyor Önce yürüdü, şimdi konuşuyor
2020 model WhatsApp 2020 model WhatsApp
Deniz Seki konuştu! 'Ne reklamı? Ölümden döndüm' Deniz Seki konuştu! 'Ne reklamı? Ölümden döndüm'
İyi ki doğdun Barış Manço! İyi ki doğdun Barış Manço!
Müzikal zamanı Müzikal zamanı
Dışişleri'nden EastMed doğalgaz boru hattı projesi açıklaması Dışişleri'nden EastMed doğalgaz boru hattı projesi açıklaması
ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti gereken ne ise yapacağız ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti gereken ne ise yapacağız
Bakan Soylu: İdlib'deki çatışmalar dolayısıyla 250 bin kişilik sivil bir hareketlilik var Bakan Soylu: İdlib'deki çatışmalar dolayısıyla 250 bin kişilik sivil bir hareketlilik var
Şafak Sezer'den film sürprizi Şafak Sezer'den film sürprizi
Cüneyt Arkın'ın torun sevgisi Cüneyt Arkın'ın torun sevgisi
Nadide Sultan'dan bereket dileği Nadide Sultan'dan bereket dileği
Yeni yılın ilk davası Alişan'dan Yeni yılın ilk davası Alişan'dan
Berrak Tüzünataç 70'lere dönüş yaptı Berrak Tüzünataç 70'lere dönüş yaptı
Hamit Altıntop: 6 ile 1 hoca yerine, her ilde 6 hocan olsa senin yabancı tartışman olmaz Hamit Altıntop: 6 ile 1 hoca yerine, her ilde 6 hocan olsa senin yabancı tartışman olmaz
Tan Taşçı canında bezdi Tan Taşçı canında bezdi
Tülin Şahin'in popüler kızı Siena Leyla Tülin Şahin'in popüler kızı Siena Leyla
Sırt değil böbrek ağrısı mı? Sırt değil böbrek ağrısı mı?
Dikkat! 20’lik dişiniz 50’de çıkabilir Dikkat! 20’lik dişiniz 50’de çıkabilir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 23:16:09 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 23:16:55

ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve, şekerleme, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurdu.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, aromalı elektronik sigaraların yasaklanması politikasının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu politika kapsamında, tütün ve mentol hariç, diğer tüm tatlandırılmış elektronik sigaralarının üretim, dağıtım ve satışını 30 gün içinde durdurmayan şirketler FDA'nın yasal işlemlerine maruz kalma riski almış olurlar." ifadesine yer verildi.

Yasaklama kararının, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilen açıklamada, tütün ve mentol ile kafelerde kullanılan elektronik sigara tanklarının bu uygulamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Piyasada milyarlarca dolarlık tatlandırılmış elektronik sigaraların yasaklanmasının önemli bir adım olduğu ifade edilirken, mentol ve tütün aromalı elektronik sigaraların bu uygulamadan muaf tutulması ise tütün şirketlerinin işine yarayacak şekilde bir düzenleme yapıldığı tartışmalarına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, elektronik sigaralardan kaynaklı ölümlerin artması üzerine dört ay önce mentol ve tütün aromalılar dahil tüm tatlandırılmış elektronik sigaraların yasaklanacağını açıklamıştı.

Mentol ve tütün içerikli sigaraların hariç tutulması ayrıca Trump'ın verdiği sözden kısmen döndüğüne yönelik yorumları beraberinde getirdi.

ABD hükümeti verilerine göre ülkedeki lise öğrencilerinin 4'te 1'i yasak olmasına rağmen elektronik sigara içiyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 2019'da 50 eyalette 2 bin 561 kişi elektronik sigaradan kaynaklı olarak hastaneye kaldırılırken, elektrik sigaradan kanyaklı ölümlerin sayısı da 27 Aralık itibarıyla 55'e çıktı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ