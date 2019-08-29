29 Ağustos 2019 Perşembe 19:54:16 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:55:34
ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Oregon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon'un 240 kilometre açığında 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 5,4 kilometre olan deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulmadı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
(AA)
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