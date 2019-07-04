04 Temmuz 2019 Perşembe 21:04:25 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:07:54
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.
Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.
DHA
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