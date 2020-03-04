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04 Mart 2020 Çarşamba 18:38:46 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 19:32:19

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi

ABD'de Demokrat başkan aday adayı milyarder iş adamı Mike Bloomberg yarıştan çekildi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da Teksas, Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee ve Massachusetts eyaletlerinde ön seçimleri kazanarak güven tazeledi.

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da, şu ana kadarki sonuçlara göre, 9 eyalette ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden güven tazelerken, Vermont Senatörü Bernie Sanders ise 3 eyalette ön seçimleri önde bitirdi. Henüz sonuçları ilan edilmeyen delege zengini California'da, Sanders'ın kazanmaya yakın, Maine'de ise Biden'ın önde olduğu bildiriliyor.

ABD'de Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren ve "Süper Salı" olarak bilinen ön seçim gününün kazananı, büyük oranda Biden oldu. California'yı almaya çok yakın olan Sanders ise Biden'ın hemen ardından yerini aldı.

Yarışın kalan bölümünde başa baş gitmeye aday iki ismin net bir şekilde öne çıktığı gecede Biden, şu ana dek 9 eyalette ipi göğüsledi.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başkan Yardımcısı Biden, California'nın ardından en fazla delegeye sahip eyalet Teksas başta olmak üzere Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee ve Massachusetts eyaletlerinde rakiplerini geride bıraktı.

Maine eyaletinde henüz sonuçlar ilan edilmezken, Biden'ın az farkla Sanders'ın önünde olduğu bildirildi.

Biden'ın kazandığı eyaletlerin tamamında, Sanders'ın ikinci sırada yarışı tamamlaması dikkati çekti.

CALİFORNİA, SANDERS'A YAKIN

Öte yandan Sanders, şu ana kadarki sonuçlara göre, Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerinde ön seçimleri kazandı.

Sonucu en fazla merak edilen eyalet California'da ise halen oy sayım işlemleri devam ederken, sol eğilimleriyle öne çıkan tecrübeli isim Sanders, Biden'ın yaklaşık 9 puan önünde gözüküyor.

AP, sandık çıkış anketlerine dayanarak Sanders'ın California'yı kazandığını ilan etse de kazanan ismin açıklanması için oy sayım işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

DELEGE SAYISI ÖNEM TAŞIYOR

Toplamda 1191 delege sayısına ulaşan aday adayının, Demokrat Parti Kongresi'nde partinin "başkan adayı" olmaya hak kazanacağı yarışta, delege sayıları oldukça önem taşıyor.

Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu. Ancak sabah saatlerinde Bloomberg, yarışı bıraktığını ve Biden'a destek vereceğini açıkladı.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi Üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Temmuz'da yapılacak parti kongresinde, Demokratlar, mevcut Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkaracakları başkan adayını belirleyecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

AA

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