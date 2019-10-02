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02 Ekim 2019 Çarşamba 20:19:01 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:20:56

ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı

ABD'nin önde gelen 19 sivil toplum kuruluşu, bir yıl önce öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için ortak bildiri yayımlayarak adalet çağrısında bulundu.

New York merkezli uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America internet sitesinde "STK'lerin Ortak Beyanı Cemal Kaşıkçı İçin Adalet Çağrısını Yineliyor" başlığıyla yayınlanan bildiride, ABD'de ifade özgürlüğü ve insan hakları alanında öne çıkan 19 sivil toplum örgütünün imzası yer aldı.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de evlilik belgeleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında cinayete gösterilen uluslararası tepkiler üzerine genel bilgiler verilen yazıda, "Cemal Kaşıkçı'nın korkunç cinayetinden bir yıl sonra, STK'ler çağrılarını yeniliyor ve Cemal için adalet istiyor." ifadeleri kullanıldı.

BİLDİRİDE, KAŞIKÇI İÇİN ŞU DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU:

"Kaşıkçı, tanınmış bir Suudi gazeteci ve entelektüeldi. Güvenlik kaygıları ve Suudi Arabistan içindeki çalışmalarına devam edememesi nedeniyle ABD'de gönüllü sürgünde yaşamaya karar verdi. Arap dünyasındaki konuşma ve basın özgürlüğünün güçlü bir destekçisiydi. Suudi kraliyet ailesinin muhalifi olmadığı ve ülkede rejim değişikliği çağrısı yapmadığı halde insan hakları savunucularının tutuklanmasını ve Veliaht Prensi'n reform planlarını eleştirmesi tek başına kaderini mühürlemek için yeterli oldu."

"DAHA SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Bildiride, bazı devletlerin Kaşıkçı cinayetine tepki olarak aldıkları önlemlerin (Suudi Arabistan'ın) hesap verilebilirliği yönünde doğru adımlar olarak görüldüğü ve takdir edildiği ancak daha somut adımlar atılması gerektiği belirtildi.

BİLDİRİDE, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Suudi Arabistan'da 2020'de planlanan, G20 zirvesi ve ünlü Dakar Rallisi gibi büyük olaylar devletler arası ilişkilerin normalleşmesi konusunda yadsınamaz bir risk taşıyor. Kaşıkçı'nın boşuna öldüğü ve davaları benzer düzeyde uluslararası alanda dikkat çekmeyen yasa dışı şekilde gözaltına alınan, kaybolan, işkence gören, idam edilen yüzlerce eylemci için çok az umut olduğu anlamına gelecek şekilde (Suudi Arabistan ile) işlerin normale dönmesine izin veremeyiz."

Bildiride, uluslararası topluma ve özellikle de Birleşmiş Milletlere (BM), Kaşıkçı cinayeti hakkında tarafsız, hızlı ve etkili bir cezai soruşturma açılması için harekete geçilmesi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışları üzerine acil bir moratoryum oluşturulması ve ülkedeki insan hakları ihlallerinin izlenmesi çağrısında da bulunuldu.

Suudi Arabistan’dan da Kaşıkçı’nın ceset parçalarının ailesine teslim edilmesi, cinayetle ilgili bağımsız soruşturmalarla iş birliği yapılarak sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesi ve ülkede, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda gerekli adımların atılması talebinde bulunuldu.

AA

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