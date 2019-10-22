ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi
Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Terör örgütü YPG geri çekildik dedi", bilgisini paylaştı.
5 gün önce ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Türkiye, terör örgütü YPG'li teröristlerin bölgeden çekilmesi için 120 saat mühlet vermişti.
Teröristlere çekilmesi için verilen süre, 3 saatin altına düştü. Türkiye ise; teröristlerin çekilmemesi üzerine tekrardan harekata kaldıkları yerden devam edeceğini söylemişti.
İNGİLİZ HABER AJANSINA AÇIKLAMA YAPILDI
Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili Reuters'a, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı.
ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara TSi ile 22:00'de bitiyor.
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