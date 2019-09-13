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13 Eylül 2019 Cuma 00:20:58 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 00:22:35

ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının faillerinden Suudi yetkilinin kimliğini paylaşacak

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül saldırılarında rolü olmakla suçlanan Suudi yetkilinin kimliğini, saldırının kurbanlarının ailelerinin avukatlarıyla paylaşma kararı aldı.

ABD Adalet Bakanlığının 11 Eylül saldırılarında rolü olmakla suçlanan Suudi yetkilinin kimliğini, saldırının kurbanlarının ailelerinin avukatlarıyla paylaşacağı belirtildi.

Amerikan basınının Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 11 Eylül kurbanlarının ailelerinden gelen talep üzerine, saldırılarda rolü olduğu belirtilen Suudi yetkilinin ismini paylaşacak.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu kişinin kimliğinin şu anda gizli kalacağını ve sadece kurban yakınlarının avukatları ile paylaşılacağını belirtti.

Ancak avukatların, bu bilgilerin daha da geniş kitlelerle paylaşılmasını talep etme hakkı bulunuyor.

Söz konusu kararın ise Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakınlığı nedeniyle eleştirildiği bir dönemde ve 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünden bir gün sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

11 Eylül kurbanlarının aileleri, aylar önce Başkan Trump'a bir mektup göndermiş ve Suudi Arabistan'dan suçlularla ilgili bilgi istenmesini ve hesap sorulmasını talep etmişti.

11 Eylül'de ne olmuştu?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

(AA)

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