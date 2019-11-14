  • Bist 100
    103781
  • Dolar
    5,7512
  • Euro
    6,3431
  • Altın
    272,3800
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması
Sıfırcılar yola geliyor Sıfırcılar yola geliyor
Çağlar Söyüncü: Çok şükür başardık Çağlar Söyüncü: Çok şükür başardık
Emekliye intibakta yeni umut Emekliye intibakta yeni umut
Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın
Batı'yı çıldırtan anlaşma! 'Erdoğan istediği her şeyi elde ediyor' Batı'yı çıldırtan anlaşma! 'Erdoğan istediği her şeyi elde ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz
Türkiye'nin diplomatik zaferi Türkiye'nin diplomatik zaferi
Merih Demiral'dan son dakikada tarihi müdahale Merih Demiral'dan son dakikada tarihi müdahale
ABD yine kâbusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var ABD yine kâbusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Burak Yılmaz: 'Biz çok güzel bir ülkeyiz' Burak Yılmaz: 'Biz çok güzel bir ülkeyiz'
ABD'den F-35 ile ilgili flaş açıklama: Değişecek ABD'den F-35 ile ilgili flaş açıklama: Değişecek
Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı
AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı
California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı
Hakem Anthony Taylor'dan Şenol Güneş'e sarı kart Hakem Anthony Taylor'dan Şenol Güneş'e sarı kart
A Milli Kadın Basketbol Takımı elemelere kayıpla başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı elemelere kayıpla başladı
İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı
BM Raportörü'nden Trump, Merkel ve Macron'a 'Kaşıkçı' eleştirisi BM Raportörü'nden Trump, Merkel ve Macron'a 'Kaşıkçı' eleştirisi
Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı
Kuzey Kore: ABD nükleer müzakerelere aralıkta yeniden başlamayı teklif etti Kuzey Kore: ABD nükleer müzakerelere aralıkta yeniden başlamayı teklif etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli takımı yalnız bırakmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli takımı yalnız bırakmadı
Taraftarlarımızdan İzlanda milli marşına ıslıklı protesto Taraftarlarımızdan İzlanda milli marşına ıslıklı protesto

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 23:01:06 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 23:02:13

ABD yine kâbusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesinde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1’i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün Kaliforniyanın Santa Clarita şehrinde bulun 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesinde meydana geldi. Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın 48 kilometre kuzeybatısındaki lisede, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

DHA-İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ