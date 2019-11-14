ABD yine kâbusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var

Olay, bugün Kaliforniyanın Santa Clarita şehrinde bulun 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesinde meydana geldi. Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın 48 kilometre kuzeybatısındaki lisede, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

DHA-İHA