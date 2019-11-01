01 Kasım 2019 Cuma 10:42:50 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:44:09
ABD yapımı İHA düşürüldü
İngiliz haber ajansı Reuters, Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters, Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.
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