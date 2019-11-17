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17 Kasım 2019 Pazar 15:15:16 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 15:19:35

ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi

Kuzey Kore ile yürütülen diplomasi çabalarına zarar vermek istemeyen ABD ve Güney Kore Tayland'da yaptıkları ortak basın toplantısında ortak hava tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da ortak basın toplantısı düzenledi.      

Esper, bu ay sonunda yapılması planlanan Ortak Uçuş Tatbikatı'nı erteleme kararı aldıklarını paylaşarak "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için bir iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.      

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için en iyi yolun diplomasi olduğunu kaydetti.      

Seul ve Washington yönetimleri, geçen yıl da Kuzey Kore'yi provoke etmeme çabasıyla bazı ortak tatbikatları iptal etmişti.      

- Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri      

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.      

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.      

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

- Pyongyang-Washington nükleer görüşmeleri ilk gününde kesilmişti      

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.      

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong-gil, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.      

(AA)

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