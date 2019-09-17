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17 Eylül 2019 Salı 07:36:19 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 07:36:59

ABD ve Çin arasında Afganistan anlaşmazlığı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler ABD ve Çin, Afganistan'daki yardım misyonu UNAMA'nın görev süresinin uzatılması konusunda anlaşmazlığa düştü.

Afganistan'da 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdüren BM Afganistan Yardım Misyonu'nun görevi süresi bugün sona eriyor.

BM Güvenlik Konseyi, UNAMA'nın görev süresini her yıl yeniliyor ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre daimi üyeler ABD ve Çin arasında bu sefer görüş ayrılığı yaşanıyor.

ABD, konseyin geçici üyeleri Almanya ve Endonezya tarafından UNAMA'nın görev süresinin uzatılması için hazırlanan tasarıdan Çin'in ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılmasını istiyor. Çin'in ise ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılması durumunda tasarıyı veto edebileceği belirtiliyor.

BMGK'nin UNAMA'nın görev süresini yenileyen 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki kararları, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi için ''Kuşak ve Yol Girişimi'' gibi çabaları memnuniyetle karşılayıp teşvik ediyordu.

Çin ile ticaret savaşı yürüten ve ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne mesafeli duran ABD, bu sefer tasarıda söz konusu girişimden bahsedilmesini istemiyor.

Görüşmelerde uzlaşmaya varamayan BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, başkentleriyle istişarelerden sonra bu sabah tekrar toplanacak ve UNAMA'nın görev süresinin uzatılmasını oylamaya sunacak.

BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

(AA)

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