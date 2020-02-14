  • Bist 100
    120541
  • Dolar
    6,0422
  • Euro
    6,5552
  • Altın
    306,6140
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü
ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama
İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı
TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği
Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi
ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu
Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti
Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı
ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay
Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Koronavirüs nedeniyle 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi Koronavirüs nedeniyle 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı
Muhtemel yeni mülteci krizine karşı kritik uyarı Muhtemel yeni mülteci krizine karşı kritik uyarı
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Almanya'da Yunus Emre Camisine yönelik bomba ihbarı Almanya'da Yunus Emre Camisine yönelik bomba ihbarı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
İBB, Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez ret kararı verdi İBB, Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez ret kararı verdi
14 Ocak Cuma okullar nerelerde tatil? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler 14 Ocak Cuma okullar nerelerde tatil? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler
Antalyaspor kupada Sivasspor'u eleyerek yarı finale yükseldi Antalyaspor kupada Sivasspor'u eleyerek yarı finale yükseldi
Denizli'de 1790 yıllık tarihi eser, 13 yıldır aranıyor Denizli'de 1790 yıllık tarihi eser, 13 yıldır aranıyor
Matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor Matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor
Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Şubat 2020 Cuma 00:19:38 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 00:21:39

ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada, “USS Normandy Savaş Gemisi'nde görevli ABD askerleri, 9 Şubat'ta Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde deniz güvenlik görevi yaparken uluslararası hukuk çerçevesinde bir dhov teknesine indi ve teknede büyük bir silah zulası tespit etti.” ifadesi kullanıldı.

Tekne ile ilgili incelemelerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "150 adet Rus Kornet ATGM'lerinin modifiye edilmiş versiyonları olan Dehlavi ATGM tipi tanksavar füzesi, 3 adet İran yapımı karadan havaya füze, İran yapımı termal görüntü kapasiteli silah kontrol ekranı ve İran yapımı insansız hava ve kara araçları ile çok sayıda İran yapımı gelişmiş silah parçaları ele geçirildi." denildi.

Açıklamada, bu silahların, ABD donanmasına bağlı USS Forrest Sherman Muhrip gemisinin Umman Denizi'nde 25 Kasım'da ele geçirilen silahlarla aynı olduğu belirtildi.

Silahların halen ABD'nin elinde olduğu ve nihai durumunun değerlendirileceği kaydedilen açıklamada "Bu silahların İran'dan geldiği ve Yemen'deki Husilere gittiği değerlendirildi ki bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere silah satılması, aktarılması veya tedarik edilmesini yasaklayan kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca tekneye el konulmasına ilişkin görüntüler ve teknedeki silahlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER