'ABD, Ukrayna’ya 150 Javelin tanksavar füzesi gönderecek'

  • Bist 100
    104211
  • Dolar
    5,6964
  • Euro
    6,2484
  • Altın
    275,2670
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mesut Özil ile Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti Mesut Özil ile Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti
Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankaradan korkulduğu için uçamadı Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankaradan korkulduğu için uçamadı
Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman?
2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüden ilginç "alkol" savunması! 2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüden ilginç "alkol" savunması!
Uyuyan eşini insülün iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı... Kocası affetti ama mahkeme affetmedi Uyuyan eşini insülün iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı... Kocası affetti ama mahkeme affetmedi
İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü! İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü!
Anayasa Mahkemesi'nden tarihi skandal: Sanık Sırrı Süreyya Önder'e tahliye Anayasa Mahkemesi'nden tarihi skandal: Sanık Sırrı Süreyya Önder'e tahliye
Turizmcilerde kredi destek paketi sevinci Turizmcilerde kredi destek paketi sevinci
"Enerjideki dönüşüm için yıllık 7 milyar dolar yatırım gerekli" "Enerjideki dönüşüm için yıllık 7 milyar dolar yatırım gerekli"
Başkentte göz tarama rekoru kırıldı Başkentte göz tarama rekoru kırıldı
Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek
İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü! İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü!
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor? İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı Kosova’nın yargı imtihanı
Manisa’da şirket kuruldu, iş dünyası mutluluktan uçuyor Manisa’da şirket kuruldu, iş dünyası mutluluktan uçuyor
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz
4. Etnospor Kültür Festivali'ne görkemli açılış 4. Etnospor Kültür Festivali'ne görkemli açılış
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Wolverhampton'ı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler Beşiktaş, Vodafone Park'ta Wolverhampton'ı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımını konuk ediyor! Muhtemel 11'ler Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımını konuk ediyor! Muhtemel 11'ler
Başakşehir, Mönchengladbach'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler Başakşehir, Mönchengladbach'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler
CHP’li Gürsel Tekin’den güldüren açıklama: Röportaj bilgim olmadan yayınlandı CHP’li Gürsel Tekin’den güldüren açıklama: Röportaj bilgim olmadan yayınlandı
Anayasa Mahkemesi'nden skandal Sırrı Süreyya Önder kararı Anayasa Mahkemesi'nden skandal Sırrı Süreyya Önder kararı
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yok Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yok
Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım taziye telefonu Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım taziye telefonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 13:28:27 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:31:12

'ABD, Ukrayna’ya 150 Javelin tanksavar füzesi gönderecek'

ABD hükümetinin Ukrayna’ya 150 adet daha Javelin güdümlü tanksavar füzesinin sevkiyatının yapılmasına onay verdiği belirtildi.

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD hükümeti, Ukrayna’ya 150 adet daha Javelin güdümlü tanksavar füzesi tedarik edilmesini onayladı. ABD Kongresi de gayri resmi olarak füzelerin satışını imzaladı.

Yaklaşık 39 milyon dolara mal olacak bu sevkiyat, ABD Başkanı Trump’ın yönetiminin Ukrayna'ya göndereceği yıllık 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinin de dışında.

Diğer yandan 150 güdümlü tanksavar füzesi ve iki ek füze rampasının satışı henüz halka duyurulmadı. Ukrayna ise söz konusu silahlar için resmi talebi, bu yıl yaz başlarında gönderdi.

ABD, 2018 yılında Ukrayna’ya 200 füze ve 37 füze rampası satmıştı.

12 Eylül’de Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Ukrayna Savunma Bakanı, Javelin füzeleri için bir yeni sipariş daha vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Söz konusu füze sistemi, hedefe bir kez kilitlendikten sonra ilave takibe gerek duymayan ‘ateşle ve unut’ sistemiyle donatıldı. Bu sistemi kullanan füze bir kez hedefine güdümlendikten sonra onu fırlatan operatörün hedefin görüş hattı içinde olması gerekmiyor, operatörler olay yerini derhal terk edebiliyor.

6 füzeli her bir tanksavar sisteminin maliyeti ABD ve müttefiklerine 600 bin dolara tekabül ederken, ihracatı ise 1.4 milyon dolara kadar mal olabiliyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ