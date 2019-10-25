ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon

  • Bist 100
    100637
  • Dolar
    5,7750
  • Euro
    6,4253
  • Altın
    278,2070
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği... Salebin kilosu 700 lira Kış aylarının vazgeçilmez içeceği... Salebin kilosu 700 lira
Bugün EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT ile ilgili son haberler 2019 Bugün EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT ile ilgili son haberler 2019
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi böyle kurtardı! Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi böyle kurtardı!
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı
Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler
'Hocalığımı kimse sorgulayamaz' dedi ama...! İşte Beşiktaş kulislerinde konuşulan Avcı iddiası 'Hocalığımı kimse sorgulayamaz' dedi ama...! İşte Beşiktaş kulislerinde konuşulan Avcı iddiası
Max Kruse'nin son durumu bugün netlik kazanacak Max Kruse'nin son durumu bugün netlik kazanacak
YPG'ye en büyük darbeyi onlar vuracak! YPG'ye en büyük darbeyi onlar vuracak!
ÖSYM sınav ücretleri değişiyor mu? ÖSYM sınav ücretleri değişiyor mu?
Milwaukee Bucks'ı galibiyete Giannis ve Ersan taşıdı Milwaukee Bucks'ı galibiyete Giannis ve Ersan taşıdı
Hamle işe yaradı! 5 ilde tarihi rekor kırıldı Hamle işe yaradı! 5 ilde tarihi rekor kırıldı
Beşiktaş, Kartal Yuvası'ndan 5 milyon TL gelir elde etti Beşiktaş, Kartal Yuvası'ndan 5 milyon TL gelir elde etti
HDP'de çatlak: Demirtaş'ın kardeşi ile kavga etti! HDP'de çatlak: Demirtaş'ın kardeşi ile kavga etti!
Biri albay, 6 muvazzaf askere 'mülakat' gözaltısı Biri albay, 6 muvazzaf askere 'mülakat' gözaltısı
Rus polisi Kamışlı'da devriye attı Rus polisi Kamışlı'da devriye attı
İSG başvuruları ne zaman yapılır? İSG ÖSYM başvuru ekranı haberimizde İSG başvuruları ne zaman yapılır? İSG ÖSYM başvuru ekranı haberimizde
Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler
ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon
Faiz kararı sonrası dolarda son durum Faiz kararı sonrası dolarda son durum
ABD'den Türkiye açıklaması: Şaşırtıcı değil ABD'den Türkiye açıklaması: Şaşırtıcı değil
Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cinayet Süsü fragmanı için tıklayın Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cinayet Süsü fragmanı için tıklayın
İranlı zombi kız cezaevinde konuştu: Sosyal medya hayatımı kararttı İranlı zombi kız cezaevinde konuştu: Sosyal medya hayatımı kararttı
Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor
Türkiye'den dolara karşı yeni hamle! Türkiye'den dolara karşı yeni hamle!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 10:20:21 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 10:21:09

ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin, Kaliningrad bölgesinde konuşlu Rus Baltık Filosu'nu hedef alan bir "saldırı simülasyonu" gerçekleştirmesi, Moskova'nın tepkisini çekti.

Havacılık sitesi The Avionist'in haberine göre İngiltere'nin Fairford Üssü'nden 19 Ekim'de havalanan B-52H, Kaliningrad bölgesi üzerinde uçtu. Uçuş sırasında bölgede bulunan Baltık Filosu'na yönelik "bombardıman simülasyonu" gerçekleştirdi.

ABD UÇUŞLARIN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesi de, 19 Ekim'de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım'a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

RUSLAR BOMBARDIMAN UÇAĞINA ÖNLEME YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'dan havalanan bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'deki Rus sınırına yaklaşan B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

Duma yetkilileri, sınır ihlallerine yönelik Washington'dan açıklama talep etti.

BALTIK DENİZİ VE KARADENİZ'DE RUSYA İLE NATO ARASINDA ÇEKİŞMEYE SAHNE OLUYOR

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz kıyılarında düzenli olarak gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. NATO, 2014'teki Ukrayna krizinden bu yana Romanya ve Polonya'daki yabancı asker sayısını artırma kararı almıştı. Moskova her fırsatta, NATO'nun artan askeri varlığından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ