ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Tepki çeken simülasyon

Havacılık sitesi The Avionist'in haberine göre İngiltere'nin Fairford Üssü'nden 19 Ekim'de havalanan B-52H, Kaliningrad bölgesi üzerinde uçtu. Uçuş sırasında bölgede bulunan Baltık Filosu'na yönelik "bombardıman simülasyonu" gerçekleştirdi.

ABD UÇUŞLARIN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesi de, 19 Ekim'de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım'a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

RUSLAR BOMBARDIMAN UÇAĞINA ÖNLEME YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'dan havalanan bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'deki Rus sınırına yaklaşan B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

Duma yetkilileri, sınır ihlallerine yönelik Washington'dan açıklama talep etti.

BALTIK DENİZİ VE KARADENİZ'DE RUSYA İLE NATO ARASINDA ÇEKİŞMEYE SAHNE OLUYOR

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz kıyılarında düzenli olarak gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. NATO, 2014'teki Ukrayna krizinden bu yana Romanya ve Polonya'daki yabancı asker sayısını artırma kararı almıştı. Moskova her fırsatta, NATO'nun artan askeri varlığından duyduğu endişeyi dile getiriyor.