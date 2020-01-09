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09 Ocak 2020 Perşembe 11:29:28 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 11:54:18

ABD, Türkiye'yi örnek göstererek Hindistan'ı da tehdit etti

Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasından çekilmemesiyle F-35 programını askıya alan Amerika Birleşik Devletleri, aynı şekilde 5 adet S-400 bataryası edinecek olan Hindistan'ı da bu şekilde tehdit ediyor.

Türkiye'nin S-400 alımı anlaşmasından çekilmemesiyle F-35 programını askıya alan ABD, Hindistan'ı da sistemler üzerinden yine yaptırımlarla tehdit ediyor.

Star.com.tr'de yer alan habere göre üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında Hindistan'ın S-400 tedariki hakkındaki soruya, 'Bu ülkeyi ABD yaptırımlarına karşı koruyan özel bir konumu yok.' şeklinde cevap verdi.

'FERAGAT ETMEYECEĞİZ'

Bu konuda kimseye ABD'nin duruşundan feraget etmeyeceğini belirten yetkili, ne Kongre'nin de yönetimin böyle bir şeyi önceden tasarlamadığını söyledi. Ancak Hintli yetkililerin yaptırım uygulama riskiyle karşı karşıya olduklarını bildiklerini söyledi.

Hindistan'da yaptırımlar için bir feragatin söz konusu olmadığını belirten yetkili, bu yaptırımların duruma göre uygulanabileceğini belirtti.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN TEHDİT

Hindistan gibi herhangi bir devletle bu sistemler konusunda yaşanan sıkıntıların sebebinin, 'ABD sistemlerini riske atabilir, bu teknolojilerin bir düşman tarafından bilinmesini istemiyoruz.' şeklinde ifade eden yetkili, 'Bu yüzden bu sistemlerin satın alınması konusunda basit konuştuk. Türkiye olan mesele mükemmel bir örnek.' dedi.

ABD aynı gerekçelerle Çin’i yaptırımla tehdit etti ve Türkiye'ye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurdu.

ÜLKELERİN EGEMENLİĞİNE AYKIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin S-400 konusundaki baskılarına, 'S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Hindistan da benzer bir şekilde ulusal savunma için yapılan alımların diğer ülkelerin etkisinde kalmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD'nin yaptırımlar konusunda tutumu, müttefik ya da rakip olan birçok ülke tarafından egemenlik hakkına aykırı olarak kabul ediliyor. 

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerinin birincisi, nisan ayında hazır hale gelecek. İkinci sistemin gelişi ile ilgili henüz kesin tarih verilmedi.

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