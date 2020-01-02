ABD, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki üs noktalarına takviye yapmaya devam ediyor

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusu, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden son bir haftada, 3 konvoy halinde toplam 250 tırlık sevkiyat yaptı.

SİLAHLARIN YANI SIRA İNŞAAT MALZEMELERİ DE VAR

AA'da yer alan habere göre son olarak dün giren konvoyda 130 TIR'ın yer aldığı görüldü.

Tırlarda, 4x4 araçlar, ağır silahlar ve mühimmatın yanı sıra, inşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'deki varlığını YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına odaklamış, yüzlerce tırlık konvoylarla sevkiyatlar yapmıştı.

AŞİRET REİSLERİNE SÖZ VERMİŞLERDİ

ABD güçleri, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 askeri üs ve noktada varlık gösteriyor.

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim 2019'da Deyrizor'da bir araya geldikleri aşiret reislerine bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.