ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 60 tır lojistik destek gönderdi

Ağustos ayı Türk tarihi açısından zaferler ayı olarak nitelendiriliyor. Türklere Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Zaferi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz hep Ağustos ayında kazanıldı. Ağustos ayının Türk tarihindeki son zaferi içinse bundan 3 yıl önce düğmeye basıldı. Suriye iç savaşının derinleştiği 2016 yılında terör örgütü DEAŞ Türkiye’nin sınır şehirlerine roketli saldırılar düzenledi. Bardağı taşıran son olay ise 20 Ağustos’ta Gaziantep’te bir sokak düğününe yapılan ve 59 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısı oldu. TSK DEAŞ’ı bölgeden silmek ve onunla savaşıyor gibi gözüken terör örgütü PKK-PYD/YPG’nin bölgeyi kontrol altına almasını önlemek için büyük bir operasyon başlattı.



ZAFERİN ÜÇÜNCÜ YILI



Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için TSK ve ÖSO’nun 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 3 yıl geçti. Operasyonun ilk gününde Gaziantep Karkamış karşısındaki Cerablus, 23 Şubat 2017’de ise El Bab DEAŞ’tan kurtarıldı. İki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 7 ayda terörden arındırıldı. 29 Mart 2017’de başarıyla tamamlanan harekatta 71 şehit verildi. Harekatın tamamlanmasının ardından hayatın normale dönmesi için yoğun katkıda bulunan Türkiye sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyona yaklaştı.



SİVİLLER UMUTLU



Harekatın 3. yıldönümünde konuşan siviller güven ortamının sağlanmasıyla geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Bölge sakini Ahmet Ebu Yaser “Türk askerleri ve ÖSO’nun başlattığı harekat ile bölge daha güvenli hale geldi. Onbinlerce aile güven içinde. Geri dönüşler gerçekleşti” derken, sivillerden Ebu Muhammed Devvab da DEAŞ döneminde zor günler geçirdiklerini anlattı: “Rahatlık ve iş yoktu. Bizi her şeyden mahrum bıraktılar. Özgürlük yoktu. Okullarımızı karargahlara çevirmişlerdi. Çocuklar DEAŞ’ın halka yaptığı zulümden dolayı dışarı çıkamazdı.” DEAŞ işgali döneminde evden çıkmaya korktuğunu dile getiren 9 yaşındaki Kasım Ali ise “Türk ordusu bizi korudu. Artık korkmuyorum” şeklinde konuştu.

(Yenişafak)