ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ı köşeye sıkıştıran karar: Savaş yetkisi elinden alındı

ABD Temsilciler Meclisi, Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren Başkan Trump'ın savaş yetkisini elinden alan tasarıyı onayladı.

Oylama sonucunda 224 'Evet'e karşı 194 'Hayır' oyu çıktı, 13 vekil ise tarafsız kaldı. Temsilciler Meclisi'nden çıkan sonuca göre Trump'ın İran'a savaş açması kısıtlanmış oldu.

Tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden beklendiği gibi kolayca geçti ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu oluşturduğu Senato’da tasarıyı nasıl bir akıbetin beklediği ise belirsiz.

Tasarı, İran’ı Ortadoğu’da istikrar bozucu faaliyetlerde bulunan terör destekçisi bir devlet olarak niteliyor ve Süleymani de bu faaliyetlerin birçoğunun mimarı olarak tanımlıyor.

Tasarıda ABD’nin yakın zamanda olabilecek saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğuna vurgu yapılıyor ancak bu tür durumlarda yürütme kanadının askeri bir eyleme neden ihtiyaç duyulduğu, neden belirli bir zaman içinde bunun olması gerektiği ve bu adımın atılmamasının ne gibi tehlikeler doğurabileceği konularında Kongre’ye mutlaka bilgi vermesi gerektiği belirtiliyor. Tasarıda ayrıca yönetimin, askeri bir adımın gelecekteki olası saldırıları nasıl önleyeceğinin de ayrıntılarını izah etmekle yükümlü olduğu da ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve CIA Başkanı Gina Haspel Kongre’nin her iki kanadının üyelerine dün İran’la ilgili son gelişmeler ve Kasım Süleymani operasyonunun gerekçeleriyle ilgili brifing vermişti.

SAVAŞ YETKİ YASASI

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, Vietnam Savaşı'nın bir sonucu olarak ABD Başkanlarının sonraki süreçte büyük çaplı çatışmalara girmelerini engelleme amaçlı olarak çıkarılmıştı.