  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9577
  • Euro
    6,6744
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı
ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
Katar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı Katar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı
Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta? Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta?
Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı
Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi
ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir
Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı
Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor
Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz... Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz...
Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü
Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti
Ormanya, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı Ormanya, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin
Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020? Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020?
TBMM, Libya için olağanüstü toplanıyor TBMM, Libya için olağanüstü toplanıyor
Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor? Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor?
A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor
Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Başkan Erdoğan'ın da veto ettiği Soma'daki termik santral mühürlendi Başkan Erdoğan'ın da veto ettiği Soma'daki termik santral mühürlendi
Talihsiz kadın ehliyetini değiştirmeye gittiğinde evli göründüğünü öğrendi Talihsiz kadın ehliyetini değiştirmeye gittiğinde evli göründüğünü öğrendi
Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:41:00 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:49:14

ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

ABD'nin tehditleri sonrası, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin "savaş yanlısı açıklamaları ve BM Sözleşmesini ihlal eden tutumlarına" karşı Tahran'ın itirazlarının İsviçreli diplomata iletildiğini açıkladı.

İran, ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını ABD'li yetkililerin Irak'taki olaylarla ilgili "savaş yanlısı" açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerin, "savaş yanlısı açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal eden tutumlarına" ilişkin İran'ın itirazlarının İsviçreli diplomata iletildiği belirtildi.

Tahran'ın savaş isteyen taraf olmadığı vurgulanan açıklamada, "İran'ın hiçbir tehdit ve akılsızca girişim karşısında eli bağlı değildir ve tüm gücüyle kendini savunacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD hükümeti, başkalarını delilsiz şekilde suçlamak yerine diğer halklarla nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeli ve işgalcilikten vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi.

IRAK'TA ABD-İRAN GERGİNLİĞİ

İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütü, Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesinin Bağdat'taki elçilik saldırısıyla bağlantısını reddederek, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. 

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ