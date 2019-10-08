  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,3975
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
Polemiğe girmeyecek Polemiğe girmeyecek
Yalın sırılsıklam Yalın sırılsıklam
İçine atmayan kadın daha sağlıklı İçine atmayan kadın daha sağlıklı
El ele ölüm selfie'si El ele ölüm selfie'si
ABD'den Sincan'daki baskılardan sorumlu Çinli yetkililere vize yasağı ABD'den Sincan'daki baskılardan sorumlu Çinli yetkililere vize yasağı
Hapisteki pedofiliye Joker'den servet Hapisteki pedofiliye Joker'den servet
'Şampiyon biziz' 'Şampiyon biziz'
AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı
ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı
'Ömür’ü görünce wow demiştim' 'Ömür’ü görünce wow demiştim'
İçi de dışı da faydalı İçi de dışı da faydalı
Astıma nane çayı Astıma nane çayı
Reçete: Yeni sistem Reçete: Yeni sistem
Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor
'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş 'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş
Ozan Kabak sürprizi Ozan Kabak sürprizi
Mesire alanındaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Mesire alanındaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu
Balkan zirvesi Balkan zirvesi
Ecdat yadigâri çeşme açıldı Ecdat yadigâri çeşme açıldı
Lens’in önü açıldı Lens’in önü açıldı
PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe
Avcı’nın umudu Diaby Avcı’nın umudu Diaby

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ekim 2019 Salı 23:42:42 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:46:41

'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş

ABD'de, 79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı.

79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, 1970-2005 yıllarında, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı. FBI, Little'ı "ülke tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), mahkum Samuel Little'ın, 1970-2005 yılları arasında ülke genelinde çoğu siyahi kadın 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi.

Mahkumun itiraflarını inceleyen FBI, Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada, Louisiana gibi eyaletlerde işlenen 50 cinayeti şu ana kadar doğruladıklarını açıkladı.

Yetkililer, eski bir boksör olarak ülkeyi dolaşan Little'ın kurbanlarını toplumun dışında kalmış uyuşturucu bağımlısı ve sorunlu kişilerden seçtiğini ve bir çoğunun ölüm soruşturmasının aşırı doz, kaza veya bilinmeyen nedenlere bağlı olarak kapatıldığının tesbit edildiğini aktardı.

California'daki bir hapishanede 2012'den bu yana yatan mahkum Little, birden fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

"ABD TARİHİNİN EN TEHLİKELİ SERİ KATİLİ"

Mahkumun itiraflarından hareketle ülke genelinde on yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarını tekrar açan FBI yetkilileri, Little'ı, "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı.

Little'dan önce ülke tarihinde en tehlikeli seri katil olarak 1970'lerde en az 33 çocuk ve gencin ölümünden sorumlu John Wayne Gacy ve 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Ted Bundy gösteriliyordu.

Dünya çapında ise 2000 yılında yakalanan ve 250 kişinin ölümünden sorumlu tutulan İngiliz pratisyen Harold Shipman, en tehlikeli seri katil olarak biliniyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ