ABD tarihinin en büyük sivil itaatsizliğiyle karşı karşıya... 1 milyon kişi uzaylılar için seferber oldu

TM Dijital Haber Merkezi

ABD, tarihinin en geniş çaplı sivil itaatsizliklerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor. Sosyal medya üzerinden “51. Bölge’ye baskın düzenleyerek buradaki uzaylıları özgür kılma” şakası, bir milyon kişiye ulaştı.

En başta organizatörleri tarafından “absürt bir etkinlik” olarak tanımlanan ve “Mermiden hızlı koşabiliriz” sloganıyla yola çıkan 51. Bölge Baskını’na bugün bir milyondan fazla kişi katılacağını açıkladı, bir o kadarı da katılmayı düşündüğünü ifade etti.

Birkaç gün önce konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan ABD Hava Kuvvetleri, Nevada’da yer alan ve içerisinde ne gibi faaliyetler yapıldığı çok gizli tutulan 51. Bölge’nin korunması için her şart altında hazır olduklarını belirtti.

Bölgeye girmek isteyenlere bunu yapmamalarını “tavsiye eden” ABD Hava Kuvvetleri, uzaylılara ve UFO’lara ilgi duyan kişilerin, askerî bir bölgeye girmeye çalışmanın komik bir şey olmadığını anlamaları gerektiğini söyledi.

51. BÖLGE

ABD’nin güneybatısındaki Nevada eyaletinde bulunan 51. Bölge, 2013 yılından bu yana ABD Hava Kuvvetlerince üs olarak kullanılıyor. Fakat bölgeyle ilgili spekülasyonlar, bundan onlarca yıl öncesine kadar dayanıyor.

Hem ABD toplumundan hem de -oyun, sinema ve kitap dünyalarına çokça konu olduğundan dolayı- dünya halklarının çeşitli katmanlarından insanlar, uzaylılar ve UFO’larla ilgili bütün sırların 51. Bölge’de tutulduğuna inanıyor.