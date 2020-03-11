  • Bist 100
    101063
  • Dolar
    6,1410
  • Euro
    6,9665
  • Altın
    326,8450
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Virüs bulaştırma karşılığında para teklifine talep patlaması! Virüs bulaştırma karşılığında para teklifine talep patlaması!
Türkiye'de ilk kez görüldü: Bu belirtilere dikkat edin! Türkiye'de ilk kez görüldü: Bu belirtilere dikkat edin!
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün tedavisi ne? Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün tedavisi ne?
Uzmanlar açıkladı! Koronavirüste en çok risk taşıyan yaş grubu hangisi? Uzmanlar açıkladı! Koronavirüste en çok risk taşıyan yaş grubu hangisi?
CHP, HDP ve PKK yine aynı masada! Berlin'de düzenlenen toplantıda Türkiye karşıtı skandal sözler! CHP, HDP ve PKK yine aynı masada! Berlin'de düzenlenen toplantıda Türkiye karşıtı skandal sözler!
İnsan avı için nöbet tutuyorlar! İnsan avı için nöbet tutuyorlar!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat
Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Avcılar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Avcılar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Koronavirüs ile mücadele! Sağlık Bakanlığı paylaştı: 14 Gün Kuralı'nda dikkat edilmesi gerekenler Koronavirüs ile mücadele! Sağlık Bakanlığı paylaştı: 14 Gün Kuralı'nda dikkat edilmesi gerekenler
Avustralya İtalya'yı da seyahat yasağı kapsamına aldı Avustralya İtalya'yı da seyahat yasağı kapsamına aldı
Panama'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm Panama'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı
ABD: Taliban'ın Afgan halkına karşı uyguladığı şiddet kabul edilemez ABD: Taliban'ın Afgan halkına karşı uyguladığı şiddet kabul edilemez
Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Patara mücevher gibi bir kent Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Patara mücevher gibi bir kent
7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi
Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak
Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla anacak Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla anacak
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul'da sis etkili oluyor
Profesör intihar öncesi keşif yapmış Profesör intihar öncesi keşif yapmış
Türkiye'den ABD'ye dönen kadında korona virüs çıktığı iddia edildi Türkiye'den ABD'ye dönen kadında korona virüs çıktığı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Mart 2020 Çarşamba 07:33:31 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:52:31

ABD: Taliban'ın Afgan halkına karşı uyguladığı şiddet kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Taliban'ın kırsal bölgelerde Afgan halkına karşı uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu ve yürürlükte olan barış sürecine zarar verdiğini bildirdi.

Afganistan Barış sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Ortagus, geçen hafta imzalanan ABD-Taliban Anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi'nin dün itibarıyla başladığını ifade etti.

Ortagus, Afgan taraflar arasındaki görüşmelerin başlamak üzere olduğunu ancak son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki adayın da kazandığını iddia ederek, bunun yapılacak görüşmeleri yönetecek ulusal müzakere ekibinin belirlenmesini geciktirdiğine dikkati çekti.

Sözcü Ortagus, şunları kaydetti:

"Taliban'ın koalisyona ve şehirlere yönelik saldırıları durdurmak için adımlar attığını kabul ediyoruz ancak başka zorluklar devam ediyor. Taliban, kırsalda çok fazla Afgan öldürürken, yüksek düzeydeki bu şiddet kabul edilemez. Bu değişmek zorunda. Bu düzeylerdeki şiddet, her iki tarafı da kısır döngüye sokma, hiç kimseye fayda sağlamamaya ve barışı baltalama riski taşımaktadır."

AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATAN ANLAŞMA

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER