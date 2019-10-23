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23 Ekim 2019 Çarşamba 12:48:44 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:49:28

ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Kabil ziyaretinin ardından ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad yeni barış turuna çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Taliban müzakerelerini geçen ay askıya almasının ardından görüşmelerin yeniden başlaması için çabalar devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, önceki gün başkent Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. Görüşmede, ABD-Taliban barış görüşmeleri konusu ele alındı.

Aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de kalabalık bir heyetle Kabil'e gelerek Cumhurbaşkanı Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmelerin gündeminin yine ABD-Taliban barış görüşmeleri olduğu belirtildi.

Halilzad'dan yeni barış turu

Görüşmelerin ardından ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad yeniden barış turuna çıktı.

Taliban ile barış görüşmelerini başından beri yürüten Halilzad, dün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halilzad'ın Fransa ve Rusya'da yetkililerle de konuyu görüşeceği kaydedildi.

Öte yandan Taliban, tarafından yapılan açıklamalarda örgütün müzakerelere devam etmek istediği duyurulmuştu.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

(AA)

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