ABD: Suudi Arabistan’a Patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz

Pentagon, Suudi Arabistan’a bir Patriot hava savunma sistemi bataryası, 4 radar sistemi göndereceğini, gerekli olması halinde ise 200 asker ve 2 Patriot, THAAD hava savunma sistemi daha göndereceğini açıkladı.

ABD medyası, Suudi Arabistan’ın, güneyini olası Husi saldırılarından korurken, ABD’nin bu desteği ile kuzeyini de koruma altına alacağını duyurdu.

​ABD’li yetkililer, 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırının arkasında İran’ı göstermişti.

AA