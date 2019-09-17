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17 Eylül 2019 Salı 13:36:36 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:45:50

ABD Suriye'de bir hava üssü daha kuruyor! İncirlik'e ne gerek var?

Terör örgütü PKK/PYD'ye silah ve araç yardımında bulunan ABD şimdi de Suriye'nin kuzeyinde askeri üs inşa etmeye devam ediyor. ABD, DEAŞ'in bölgedeki faaliyetlerinin bitmeye yakın noktaya geldiğinin bilinmesine rağmen Suriye'deki askeri varlığını artırması tansiyonun yükselmesine neden oldu. ABD, Suriye'de hava üssü kuracak sa İncirlik' ne gerek var sorusu akıllara geliyor.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. Kamışlı kent merkezinde ise Suriye Ordusu askerleri olduğu için, ABD askeri üssü kentin 20 kilometre güneyindeki Bılbarut bölgesinde kuruyor.

Suriye'nin kuzeyinde 28 askeri üssü olan ABD'nin bu yeni üssünün ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Üs alanının çevresi askerler tarafından korunurken, bölgeye ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa eidlecek üssün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor.

Öte yandan, İngiltere Parlamentosundan oluşan bir heyet de dün Kamışlı'ya giderek çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

Suriye'de ABD dışında Fransız askerleri de ABD dışında bulunan Fransa ve diğer ülkelerin askerleri ABD'nin yapmış olduğu askeri üslerde kalıyorlar. 

İNCİRLİK'E NE GEREK VAR?

ABD'nin Suriye'de yeni bir hava üssünü kuracak olması bölgede tansiyonun yükselmesine neden olurken 'O zaman İncirlik'e ne gerek var?' sorusunu da akıllara getiriyor. 

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Rasul Ayn, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

Söz konusu üslerin dışında, Kobani, Rakka, Rasul Ayn ve Tabka kentinde de hava üsleri inşa edilmişti.

Türkiye, bölgede ABD ile birlikte hareket eden PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

 Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'DEAŞ'e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'DEAŞ' karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu.

(Sputnik)

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