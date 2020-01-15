ABD senatosuna sunulan önergede Türkiye'de saldırılar planlandığı iddia edildi

  • Bist 100
    121340
  • Dolar
    5,8862
  • Euro
    6,5599
  • Altın
    292,9890
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası
Volkswagen fabrikası gelmeden dolandırıcıları ortaya çıktı Volkswagen fabrikası gelmeden dolandırıcıları ortaya çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında
Beyoğlu HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir kişi havaya 7 el ateş etti Beyoğlu HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir kişi havaya 7 el ateş etti
Alexander Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum Alexander Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Fas'ta karşılıklı yatırım çağrısı Ticaret Bakanı Pekcan'dan Fas'ta karşılıklı yatırım çağrısı
Aykut Kocaman: Türk futbolunda son sözü para söylüyor Aykut Kocaman: Türk futbolunda son sözü para söylüyor
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocukla ilgili inceleme başlattı Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocukla ilgili inceleme başlattı
Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan hayran hayran bakışları dikkat çekti Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan hayran hayran bakışları dikkat çekti
Putin 2024 seçimlerine aday olabilmek için referandum talep etti Putin 2024 seçimlerine aday olabilmek için referandum talep etti
Younes Belhanda, Schalke'nin radarında! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi yaptılar Younes Belhanda, Schalke'nin radarında! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi yaptılar
Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli?
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: TFF ile anlaşmadan mümkün değil Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: TFF ile anlaşmadan mümkün değil
Alman Bild gazetesi TRT Deutsch’u hedef aldı: Erdoğan’ın kanalının İlk Alman sitesi açıldı Alman Bild gazetesi TRT Deutsch’u hedef aldı: Erdoğan’ın kanalının İlk Alman sitesi açıldı
Erdoğan: Partimize katılımların artacağına inanıyorum Erdoğan: Partimize katılımların artacağına inanıyorum
Zemheri dizisi konusu ne, oyuncuları neler? Zemheri ne demek? Zemheri dizisi konusu ne, oyuncuları neler? Zemheri ne demek?
Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray
Wesley Sneijder Yolanthe'yi ikinci kez aldattı mı? Wesley Sneijder Yolanthe'yi ikinci kez aldattı mı?
Motorine bu gece 22-23 kuruş indirim geliyor Motorine bu gece 22-23 kuruş indirim geliyor
Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 13:51:39 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:48:14

ABD senatosuna sunulan önergede Türkiye'de saldırılar planlandığı iddia edildi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili olarak ABD Senatosu'na sunulan önergede, Türkiye, Almanya, Bosna, Bulgaristan, Kenya ve Bahreyn gibi ülkelerde saldırılar planlandığı iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, 2 Ocak sabahı ABD'ye ait insansız hava aracı tarafından içerisinde bulunduğu araç Bağdat Havaalanı yakınlarında vurularak öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili olarak ABD Senatosu'na bir önerge sunuldu.

Süleymani'nin ölümünden bir hafta sonra 466 dosya numarasıyla Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan önerge, 'Operasyonu gerçekleştiren ABD ordusunun ve istihbarat topluluğunun mensuplarının onuruna' ifadeleriyle başlıyor.

Süleymani'nin ABD'li yetkililer tarafından 'terörist' olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, İranlı generalin Irak ve Afganistan'daki terör saldırılarından sorumlu olduğuna dikkat çekildi. Önergede ayrıca Kasım Süleymani'nin 2011'de Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi'ne yönelik saldırısının ve Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının planlayıcısı olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'DE DE SALDIRI PLANLADI İDDİASI!

Önergede dikkat çeken bir diğer nokta da, Süleymani'nin Orta Doğu'nun ötesinde de saldırılar planlandığı iddiası oldu. İddiaya göre Süleymani, Türkiye, Almanya, Bosna, Bulgaristan, Kenya ve Bahreyn gibi ülkelerde saldırılar planlandı.

Önergede Süleymani'nin planladığı iddia edilen saldırılarla ilgili başka detay verilmezken, ABD'nin Kudüs Gücü ve bağlantılı organizasyonlarla mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

9 Ocak'ta ABD Senatosu'na sunulan önerge henüz kabul edilmedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ