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31 Ocak 2020 Cuma 10:19:50 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:21:09

ABD Senatosu azil yargılamasında soru-cevap maratonunu tamamladı

ABD Başkanı Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılama sürecinde senatörlerle iddia ve savunma makamları arasındaki soru-cevap maratonu, mahkemeye yeni tanık çağrılıp çağrılmamasıyla ilgili tartışmalarla tamamlandı.

ABD Senato Genel Kurulunda dün başlayıp toplam 16 saat süren ve tüm senatörlerin hem ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekillere, hem de Trump'ın avukatlarına sorularını yazılı olarak yönelttiği yargılama bölümü sona erdi.

Soru-cevap bölümüne damgasını vuran konu ise eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna bölümüyle ilgili tartışmalar oldu.

Demokrat savcı vekiller ısrarla Bolton'ın mahkemeye tanık olarak çağrılıp dinlenmesi gerektiğini savunurken, Trump'ın avukatları ise bu adımın gereksiz ve Bolton'ın ifadesinin "güvenilmez" olduğunu ileri sürdü.

Trump'ın avukatları, Bolton'ın Ukrayna konusuna hakimiyetinin sınırlı olduğunu ve eğer konuyla ilgili iddiası varsa bile bunu kendi kitabını çıkarana kadar bekletmesini "oldukça şüpheli" bulduklarını dile getirdiler.

New York Times gazetesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmayı istediğini yazdığını iddia etmiş, Trump ise iddiayı yalanlamıştı.

Kritik oylama bugün
Senatonun soru-cevap bölümünü tamamlamasının ardından cuma günü yerel saatle 13.00'te yeniden toplanması ve tarafların 2'şer saatlik kapanış sunumlarını yapmaları öngörülüyor.

Bu 4 saatlik kapanış oturumunun ardından Senato, mahkemeye yeni tanık çağrılıp çağrılmamasına ilişkin kritik bir oylama gerçekleştirecek.

Cumhuriyetçi senatörlerin fire vermemesi ve Demokratların 51 oya ulaşamaması durumunda, yeni tanık çağrılmasına gerek olmadığına hükmedilmiş olacak.

Öte yandan mahkemeye yeni tanık çağrılmasına evet oyu verebileceği konuşulan Cumhuriyetçi senatör Lamar Alexander, bugünkü oylamada hayır oyu kullanacağını açıkladı. Cumhuriyetçi senatörün bu açıklaması, yeni tanıkların çağrılmasına yetecek oya ulaşılma ihtimalini de oldukça düşürdü.

Bu durumda cuma günü geç saatlerde ya da cumartesi günü Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanacağı öngörülüyor.

Mevcut tabloya göre şu ana kadar parti çizgisine uygun sayılarla gerçekleşen oylamalar dikkate alındığında, Trump'ın rahat bir şekilde Senatodaki yargılamadan aklanarak çıkması bekleniyor.

Trump'a yönelik azil süreci
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

(AA)

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