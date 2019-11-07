  • Bist 100
    101144
  • Dolar
    5,7547
  • Euro
    6,3763
  • Altın
    275,7850
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fatih Terim: Taraftarımız için üzgünüz Fatih Terim: Taraftarımız için üzgünüz
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar
Anneden kask takmayan oğluna 'polise yakalatmalı' doğum günü sürprizi Anneden kask takmayan oğluna 'polise yakalatmalı' doğum günü sürprizi
Bilim insanları, kanserin yayılmasını durdurmanın yolunu buldu Bilim insanları, kanserin yayılmasını durdurmanın yolunu buldu
Trump'tan Beyaz Saray'da Nil'deki baraj krizi görüşmeleri Trump'tan Beyaz Saray'da Nil'deki baraj krizi görüşmeleri
Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi küresel bir güç haline gelmiş Türkiye'nin bütçesidir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi küresel bir güç haline gelmiş Türkiye'nin bütçesidir
'Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı' 'Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı'
Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı
Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm
Başarıları taçlandı Başarıları taçlandı
"Kızımın yüzü gözükmesin" "Kızımın yüzü gözükmesin"
Usta oyuncu hastanede Usta oyuncu hastanede
Aşıkları ağlatacak Aşıkları ağlatacak
Umuda yolculuk Umuda yolculuk
Takipçilere veda Takipçilere veda
Yeni dizi heyecanı Yeni dizi heyecanı
Üşümemek için gezdi Üşümemek için gezdi
"Müzik dünyası tıkanmış" "Müzik dünyası tıkanmış"
Kardeşler tepkisi Kardeşler tepkisi
'İstemeden oldu' 'İstemeden oldu'
Kürkünü bağışladı Kürkünü bağışladı
Yeniden baba oluyor Yeniden baba oluyor
Selena'dan birincilik rekoru Selena'dan birincilik rekoru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 00:47:59 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 00:49:56

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı sekreteri Ellen M. Lord, Pentagon'da gerçekleştirilen brifingde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını belirterek, "Yılın sonuna doğru tam olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.

Akşam.com.tr

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ