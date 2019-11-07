07 Kasım 2019 Perşembe 00:47:59 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 00:49:56
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı sekreteri Ellen M. Lord, Pentagon'da gerçekleştirilen brifingde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını belirterek, "Yılın sonuna doğru tam olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.
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