ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi

ABD Savunma Bakanlığı 3 kez ertelediği S-400 brifingini sonunda gerçekleştirdi. Alınan kararı Pentagon müsteşar yardımcıları Ellen Lord ve David Trachtenberg açıkladı.

Lord, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programından kademeli olarak çıkarılacağını söyledi, çıkarılmanın Mart 2020'de tamamlanacağını, bunun bir askıya alma olduğunu dile getirdi.

TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'nın, ABD Başkanı Trump ile Savunma Bakanlığı arasındaki görüş ayrılığının nedenine ilişkin sorusuna, David Trachtenberg net cevap vermekten kaçındı.

"Başkan ve bakanlığın konuya aynı gözle bakmamasının nedeni nedir?"

Şanlı, Trachtenberg'e "Başkan Trump birkaç kez Türkiye’ye F-35 jetlerinin verilmemesinin adil olmadığını söyledi. Başkan ile Savunma Bakanlığının bu konuya aynı gözle bakmamasının nedeni nedir?" diye sordu.

Trachtenberg ise bu soruya, "Neden aynı gözle bakmıyor olalım ki bence başkanın açıklaması ile bizimki birbirini tutuyor" diye cevap verdi.

"Politikamızla tutarlı" diyerek açıklamayı savundu

Bu cevabın üzerine Şanlı Trachtenberg'e "Dün Başkan Trump kameralar önünde yaptığı açıklamada, 100'den fazla F-35'in Türkiye’ye teslim edilmemesinin adil olmadığını söyledi. Bunu kastediyorum." dedi.

Trachtenberg, "Başkan aynı zamanda Türkiye’ye F-35'lerin teslim edilmeyeceğini de söyledi. Bu şimdiki politikamızla tutarlı." diyerek kendini savundu.

Şanlı'nın sorusuna cevap veremedi

Trachtenberg, TRT Muhabiri Şanlı'nın "Peki Başkanın 'adil değil' açıklamasına yorumunuz ne" sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Pentagon: Türkiye ile stratejik ortaklığımız bu karardan etkilenmeyecek

Pentagon açıklamasında Türkiye ile stratejik ortaklığın F-35 ile sınırlı olmadığı ve işbirliğinin süreceği savunuldu.

Yetkililer, Türkiye'nin 60 yıllık NATO üyesi olduğunu, stratejik ortaklığın, tatbikatların, eğitimlerin bu karardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Pentagon, program ortaklarına danışılarak bu kararın alındığını ve üretim bandını etkilemeyeceğini iddia etti.

Üretime maliyeti 600 milyon dolar

Ellen Lord, üretimin Türkiye'den başka bir ülkeye kaydırılmasının kendilerine maliyetinin 500 ila 600 milyon dolar olacağını söyledi.

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