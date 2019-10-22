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22 Ekim 2019 Salı 23:06:44 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 23:23:32

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper; "Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz. Suriye'nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan 11 bin civarındaki DEAŞ'lıdan sadece 100'den biraz fazlasının kaçtığı bilgisine sahibiz. Dolayısıyla şu anda herkesin beklediği gibi bir 'toplu firar' durumuyla karşı karşıya değiliz" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı Kürtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir Kürt devlet kurabilsinler diye onlara yardım etmek üzere görevlendirilmedik." dedi.

Amerikan CNN kanalından Christiane Amanpour'a Suudi Arabistan'da özel bir mülakat veren Esper, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'de YPG/PKK ile iş birliği yapmasının temel nedeninin DEAŞ'la mücadele olduğunu söyleyen Esper, söz konusu ilişkinin önceki Başkan Barack Obama döneminde kurulduğunu kaydetti.

Esper, "Uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı Kürtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir Kürt devlet kurabilsinler diye onlara yardım etmek üzere görevlendirilmedik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin YPG'ye karşı olduğunu ve Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla mevcut durumun ortaya çıktığını, Rusya ile Esed rejiminin de buna dahil olduğunu belirten Esper, "Amerikan askerlerinin içinde olmasını istediğimiz durum bu değil." dedi.

"OPERASYONDAN HABERDARDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 6 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinde kendisinin de hazır olduğunu dile getiren Esper, "O görüşmeden birkaç gün önce Türk muhatabım bana operasyona başlayacaklarını ifade etmişti. O görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürece başlayacakları konusunda bize uyarıda bulundu. Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz." değerlendirmesini yaptı.

"TOPLU FİRAR DURUMUYLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Esper ayrıca, Türkiye'nin operasyonu dolayısıyla "binlerce" DEAŞ tutuklusunun kaçtığı yönündeki haber ve iddiaları reddederek, "Suriye'nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan 11 bin civarındaki DEAŞ'lıdan sadece 100'den biraz fazlasının kaçtığı bilgisine sahibiz. Dolayısıyla şu anda herkesin beklediği gibi bir toplu firar durumuyla karşı karşıya değiliz." şeklinde konuştu.

Esper bu açıklamasıyla özellikle Batı medyasında yer alan "Türkiye'nin operasyonu dolayısıyla binlerce DEAŞ tutuklusu kaçtı" şeklindeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını da teyit etmiş oldu.

IRAK'A NAKLEDİLEN ASKERLER DAHA SONRA ABD'YE DÖNECEK

ABD Savunma Bakanı ayrıca, Suriye'nin kuzeyinden Irak'a nakledilecek bin civarındaki Amerikan askerinin burada bir süre kaldıktan sonra ABD'ye döneceğini de açıkladı.

Henüz bu planın detaylarını dile getirmeyeceğini belirten Esper, "Bu aşamalı bir plan, her aşamada gereken adımları atıyoruz. Şimdilik geçici olarak Irak'a gönderilecekler, sonra da ABD'ye dönecekler." yorumunu yaptı.

Esper ayrıca, petrol bölgelerinin korunması ve DEAŞ'la mücadele amacıyla Suriye'nin doğusundaki belli bir bölgede sınırlı sayıda ABD askerinin kalacağı şeklindeki sözlerini tekrarladı.

AA

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