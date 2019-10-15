ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATO'ya Türkiye için baskı yapacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin operasyonu çok sayıda tehlikeli DEAŞ’lının serbest kalmasına yol açtı. Türkiye’nin sorumsuz eylemleri yüzünden askerlerimize yönelik risk kabul edilemez düzeye ulaştı. ABD askerinin çekilmesi planını uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta NATO müttefikleri ile görüşeceğini ifade eden Esper, “Gelecek hafta Brüksel’de NATO’yu ziyaret edeceğim ve orada diğer NATO müttefiklerine Türkiye’nin hamlelerine cevap olarak kolektif ve bireysel diplomatik/ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum” dedi.

(İHA)