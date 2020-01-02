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02 Ocak 2020 Perşembe 22:00:59 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 22:13:15

ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti gereken ne ise yapacağız

ABD Savunma Bakanı Esper, İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön alma adımları da atacaklarını ifade ederek, "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon Basın Ofisi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kerkük'te ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu K1 üssüne yapılan saldırılar ve Şii milislerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme girişimlerini "İran'ın bölgedeki kötü davranışlarının örnekleri" olarak nitelendiren Esper, Şii milislerin Kerkük’teki askeri üsse 31 roketle saldırı düzenlediğini ifade etti.

Esper, ABD’nin K1 üssü saldırısına yanıt olarak Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik hava saldırılarının "başarılı" ve "etkili" olduğunu belirti, İran destekli Şii milislerin, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemeleri halinde buna pişman olacaklarının mesajını aldıklarını vurguladı.

İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön alma saldırıları da düzenleyebileceklerini ifade eden Esper, "Amerikan kuvvetlerini ve vatandaşlarını korumak için ön alma adımları atacağız. Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." dedi.

Esper, ABD’nin İran tehdidine karşı bölgeye ek asker sevk edebileceğini ifade ederek, "Bunu günübirlik olarak ele alacağız. Sadece Irak’ta değil bölgedeki tüm tesislerimizin güvenliğini takviye etmeyi değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"IRAK, İRAN'A KARŞI EGEMENLİĞİNİ KORUMALI"

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik protestolar konusunda Irak'ın herhangi bir talepte bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Esper, Irak'a, tüm ülkelerin yaptığı gibi ülkedeki diplomatik tesisleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundukları yanıtını verdi.

Esper, ABD’nin Şii milisleri silahsızlandırma talebi olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek bize düşmez ama (Irak yönetiminin) bu tür İran destekli milis gruplar konusunda daha çok çaba göstermesi gerekir ve onların (Şii milislerin) ABD veya Koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurması gerekir, yapılan saldırıları soruşturması gerekir. Bu cephede yeterli adımlar atıldığını görmedik. Dolayısıyla bu sorunu halletmeleri gerekir, bu saldırıları durdurmaları ve ülkelerini İran'ın etkisinden kurtarmaları gerekir. Bu çabalara daha çok odaklanmalılar ve tekrar ifade ediyorum; ülkelerinde kimlerin etkili olduğu konusunda egemenliklerini ortaya koymaları lazım ve İran destekli güçleri ya ülkelerinden çıkarmaları veya kontrol altına almaları gerekir."

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine zarar verilip verilmediğine ilişkin sorulara ise Esper, diplomatik tesisin iyi durumda olduğunu ve 15 yıllık binanın kolayca savunulacak şekilde inşa edildiğini söyledi.

Esper, Bağdat’ta Şii milis gruplarının ABD Büyükelçiliğine girmeye çalışması üzerine bir önceki gün 750 askerin bölgeye sevk edilmesi talimatını vermişti.

MİLLEY: ABD ELÇİLİĞİNE GİREBİLEN OLURSA BİR TESTEREYE DOĞRU KOŞMUŞ OLACAK

Orgeneral Milley ise Şii milislere ilişkin soruya, "Bu konuda (Şii milislerin ülkeden çıkarılması veya silahsızlandırılması) kabiliyet ve irade olması gerekir. (Irak yönetimini) Kabiliyetleri var ancak burada asıl mesele irade olup olmadığıdır. Bu bir siyasi irade meselesidir." cevabını verdi.

Elçilik binası ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Milley, Şii milislerin elçilik binasına saldırılarını bir şov olarak niteledi.

Miley, yakılan ateşin, yükselen dumanın kameralar için dikkat çekme amaçlı olarak yapılan şeyler olduğunu savunarak, "Büyükelçiliğin durumundan eminiz. Bu binaya birilerinin girebilme olasılığı oldukça düşük. Ayrıca orada yeterince muharip güç var ki girebilen olursa da bir testereye doğru koşmuş olacak." dedi.

Bölgedeki tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Milley, "Bölgedeki tüm kuvvetleri teyakkuza geçirdik. Farklı kuvvetler alarma geçirilmiş durumda ve gerekli durumda adım atmaya hazırlar." diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE PROTESTOLAR

ABD ordusunun K1 üssü saldırısına yanıt olarak Haşdi Şabi Şii milislerine bağlı Ketaib Hizbullah örgütüne düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırmış ve ABD karşıtı slogan atarak binasının bahçesine girmişti.

ABD'nin binayı takviye etmesi sonrasında Irak yönetiminin çağrısına yanıt veren çoğunluğu Şii milislerden oluşan protestocu grup, Amerikan misyonunun önünden ayrılmıştı.

AA

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