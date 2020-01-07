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07 Ocak 2020 Salı 21:45:50 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 22:19:18

ABD Savunma Bakanı Esper'den flaş İran açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper : ABD İran ile gerilimin düşmesini istiyor. Kasım Süleymanı ABD üslerine saldırı hazırlığındaydı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." dedi.

Esper, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta, İran ve Irak ile yaşanan gerginliklere ilişkin soruları yanıtladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ABD'den çekilmeye ilişkin bir mektup aldıklarını ve mektubun resmi olarak imzalı olduğuna yönelik açıklamalarına ilişkin yöneltilen soruya Mark Esper, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." yanıtını verdi.

Esper, Irak halkının ABD'nin çekilmesini istemediğini ve Iraklı mevkidaşından da böyle bir talep almadığını ifade etti.

"İRAN'LA SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ"

İran ile tırmanan gerginliği de değerlendiren ABD Savunma Bakanı Esper, "İran ile savaşmak istemiyoruz, ancak İran ile bir savaşı bitirmeye hazırız. Birçok mevkidaşımdan gerginliğin azalmasını ve Tahran'ın bizimle oturup daha iyi bir gelecek için görüşmeleri başlatmasını istiyoruz." diye konuştu.

SÜLEYMANİ'YE "TERÖRİST" TANIMLAMASI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi "terörist" olarak niteleyen Esper, Süleymani ile Bağdat Havaalanı'na ABD hava saldırısında öldürülen Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi El Mühendis için, "Süleymani, Bağdat'ta kanlı elleriyle yakalandı. Bir terörist, ABD'ye yönelik başka saldırılar düzenlemek için kuvvetlerini senkronize etmek üzere bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Mark Esper, ABD'nin müttefiklerinin Süleymani'nin ortadan kaldırılmasını olumlu karşıladığını ve bunu İran'a karşı bir "zafer" olarak nitelediklerini, ancak İran ile gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Esper, "Gerginlik İran tarafından başlatıldı ve biz buna sadece tepki verdik. Şu anda istediğimiz ise gerginliğin düşürülmesidir." dedi.

AA

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