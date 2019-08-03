ABD Savunma Bakanı Esper: Asya'da ABD orta menzilli füzelerinin yerleştirilmesinden yanayım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekilmesinin ardından, Asya’da orta menzilli ABD füzelerinin yerleştirilmesinden yana olduğunu açıkladı.



Sydney’e giderken yerel basının sorularını yanıtlayan Esper, füzelerin Asya’ya yerleştirilmesine dair sorulan bir sorusuna, “Evet istiyorum. Bunun birkaç ay içinde olmasını tercih ederim. Ancak böyle şeyler beklenenden uzun sürüyor” diye yanıt verdi.

(DHA)