ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi

  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor
Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu
Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı
Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Orgeneral Arif Çetin Nusaybin'de: Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı Orgeneral Arif Çetin Nusaybin'de: Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı
Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj
Rusya ile Ukrayna doğal gazda 'uzatmaya gidiyor' Rusya ile Ukrayna doğal gazda 'uzatmaya gidiyor'
Antalya'da en iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin Egle Gök pişirdi Antalya'da en iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin Egle Gök pişirdi
Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak
Ticaret Bakanı Pekcan: Hizmet ihracatı 10 ayda 28 milyar dolar fazla verdi Ticaret Bakanı Pekcan: Hizmet ihracatı 10 ayda 28 milyar dolar fazla verdi
ASKON iş dünyasının 2020'de yatırımları artıracağını öngörüyor ASKON iş dünyasının 2020'de yatırımları artıracağını öngörüyor
Ticaret Bakanı Pekcan: Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz Ticaret Bakanı Pekcan: Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz
ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi
En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
Desteklerle kooperatiflerin etkinliği artırılacak Desteklerle kooperatiflerin etkinliği artırılacak
Mardin'de sır olay... Genç çiftten 3 gündür haber alınamıyor Mardin'de sır olay... Genç çiftten 3 gündür haber alınamıyor
Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi
Bursa Uludağ'da kar eriyince tatilciler üzüldü Bursa Uludağ'da kar eriyince tatilciler üzüldü
Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan Meclis'te görevli polis memuru öldü Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan Meclis'te görevli polis memuru öldü
Neredeyse 2 metre boyunda! Yalova'da ölü orkinos kıyıya vurdu Neredeyse 2 metre boyunda! Yalova'da ölü orkinos kıyıya vurdu
Libya'da iç savaş: Darbeci Hafter'e silah ve para desteği sağlayan BAE'nin SİHA saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi Libya'da iç savaş: Darbeci Hafter'e silah ve para desteği sağlayan BAE'nin SİHA saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi
Diyabet hastalarına 'yanınızda ayna taşıyın' önerisi Diyabet hastalarına 'yanınızda ayna taşıyın' önerisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:02:46 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 17:04:31

ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi

ABD ordusunun, Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını ele geçirdiği, frekansların başarıyla çözülmesi halinde, ABD savaş uçaklarının Rus S-400'leri atlatabileceği öne sürüldü.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını hava üssünün yakınlarında uçan keşif uçağını kullanarak ele geçirildiği, elde edilen kodların deşifre edilmesi halinde S-400'lerin oluşturduğu tehditleri etkisiz hale getirebileceği iddia edildi.

Rus Free News'in haberine göre, ABD'nin Boeing P-8 Poseidon keşif uçağı S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları elde etmek için daha önce Kırım kıyısı boyunca uçtu, ancak bölgedeki Rus anti-hava sistemlerinin kullandığı frekansları belirleyemedi.

Ancak keşif uçağının Suriye üzerinde yaptığı uçuşlarda Suriye'de bulunan S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları ele geçirdiği bildirildi. Frekansların Kırım'da bulunan sistemlerden farklı olduğu da aktarıldı.

RUS PİLOT: FRREKANSLARI ELE GEÇİRDİLER FAKAT DEŞİFRE ETMELERİ GEREKİYOR

Rus pilotu Yuri Sytnik konuyla ilgili olarak Free News'e verdiği demeçte, "ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'de Boeing P-8 Poseidon uçağına karşı kullanılmaya başlanan sistemlerimizi (S-400) dikkate alarak frekanslarımızı not ediyor. Ancak bu frekansları deşifre etmeleri gerekiyor. Bu normal bir uygulamadır. Onlar yeteneklerimizi test ediyorlar ve keşif yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

 Sytnik, Boeing P-8 Poseidon uçağı hakkında ise, "Bu uçak tam bir laboratuvar. Uçakta 20 kişilik bir ekip var. Özel bir kabin içinde, radyo dalgalarını izliyor ve sinyal istihbaratı topluyor." dedi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ