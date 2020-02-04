  • Bist 100
    122136
  • Dolar
    5,9775
  • Euro
    6,6014
  • Altın
    300,1920
İstanbul
-3 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kartal'da durağa dalan otobüs şoförü serbest bırakıldı Kartal'da durağa dalan otobüs şoförü serbest bırakıldı
Fenerbahçe'den ırkçılık açıklaması: Amaçları belli! Fenerbahçe'den ırkçılık açıklaması: Amaçları belli!
Almanya'da istihbaratçının kitabının yayımlanmasına engel Almanya'da istihbaratçının kitabının yayımlanmasına engel
Van'da çığ felaketi! Minibüse ulaşıldı Van'da çığ felaketi! Minibüse ulaşıldı
TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek
ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı
ABD, Rus askerlerinin yolunu kesti! ABD, Rus askerlerinin yolunu kesti!
İran'dan 'anlaşmazlıkları çözmek istiyoruz' açıklaması İran'dan 'anlaşmazlıkları çözmek istiyoruz' açıklaması
Manisa'da arka arkaya depremler! Birçok ilde hissedildi Manisa'da arka arkaya depremler! Birçok ilde hissedildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa'ya 'göç dalgası' uyarısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa'ya 'göç dalgası' uyarısı
Nihat Özdemir'den basın toplantısı kararı Nihat Özdemir'den basın toplantısı kararı
Mülteci kampından çıkan yıldız Mülteci kampından çıkan yıldız
Sokaktan şampiyonluğa Sokaktan şampiyonluğa
Depremzedelerin kahramanı Depremzedelerin kahramanı
Köprüde farkındalık ışığı Köprüde farkındalık ışığı
Simay Rasimoğlu: Herkes doğal olsun Simay Rasimoğlu: Herkes doğal olsun
Saadet Işıl Aksoy'un kız saadeti Saadet Işıl Aksoy'un kız saadeti
Oyuncu Cansu Tosun kesenin ağzını açtı! Bebek odasına 40 bin lira Oyuncu Cansu Tosun kesenin ağzını açtı! Bebek odasına 40 bin lira
İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
Yarın okullar tatil mi? İlk kar tatili haberleri gelmeye başladı Yarın okullar tatil mi? İlk kar tatili haberleri gelmeye başladı
Sınırda askeri araç hareketliliği Sınırda askeri araç hareketliliği
Bugün burçları neler bekliyor? Bugün burçları neler bekliyor?
17 yaşındaki Arifenur Akdağ her yerde aranıyor 17 yaşındaki Arifenur Akdağ her yerde aranıyor
Meteoroloji'den uyardı: Kuvvetli şekilde geliyor Meteoroloji'den uyardı: Kuvvetli şekilde geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Şubat 2020 Salı 21:20:05 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 21:20:52

ABD, Rus askerlerinin yolunu kesti!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu bir kez daha keserek dönmelerine sebep oldu.

ABD ile Rusya arasında Suriye'deki petrol sahalarında varlık mücadelesi sürüyor. AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Haseke ilinin kuzeydoğundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

3 RUS ASKERİ ARACI GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Kamışlı ilçesinin batısındaki Amuda ilçesinden gelen 3 Rus askeri aracı, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Mabede beldesinde ABD askerlerinin engeline takılarak, Rümeylan beldesine ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

5. KEZ RUS ASKERLERİNİN YOLUNU KESTİLER

ABD askerleri, Haseke'de, 18-25 Ocak'ta, Rümeylan sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 4 kez kesmişti. Böylece ABD ordusu, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke ilindeki petrol sahasına gitmek isteyen Rus askerlerinin yolunu beşinci kez keserek dönmelerine sebep oldu.

YPG/ PKK'lı teröristler de 15 Ocak'ta ABD üssünün bulunduğu Rümeylan petrol sahası yakınlarına yerleşmek için gelen Rus askerlerini Kamışlı ilçesinde durdurmuştu.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, harekat bölgesindeki üslerini boşaltan ABD, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ