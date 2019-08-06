ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’den gelen tehditlere tepki göstererek, Batı ülkelerine harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Bunu üzerine ABD Savunma Bakanı Esper terör örgütünün yardım çığlıklarına kulak vererek, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper, ''Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez. Ankara ile anlaşmayı umuyoruz.'' dedi.

TÜRKİYE'DEN KARARLILIK MESAJI

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'den yapılan bütün açıklamalarda bölgenin teröristlerden temizlenmesi ile ilgili kararlılık mesajı verilmişti.

Yapılan açıklamalarda ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG ile angajmanını sonlandırması da özellikle vurgulanmıştı.

(Star)