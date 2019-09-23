ABD, Ortadoğu’da Körfez bölgesini adeta askeri garnizona dönüştürdü

  • Bist 100
    100445
  • Dolar
    5,7293
  • Euro
    6,3133
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'danRusya'dan gözdağı! Tek tek ateşlediler Rusya'danRusya'dan gözdağı! Tek tek ateşlediler
Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı
Garry Rodrigues Ersun Yanal'ın derbi planını değiştirdi Garry Rodrigues Ersun Yanal'ın derbi planını değiştirdi
Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı
Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda Riva toplantısı Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda Riva toplantısı
255 yıl önce yapıldı: Binlerce kişi izlemek için akın etti! 255 yıl önce yapıldı: Binlerce kişi izlemek için akın etti!
Galatasaray'da eleştiri okları Levent Şahin'in üzerinde Galatasaray'da eleştiri okları Levent Şahin'in üzerinde
MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı
Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor
71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
Derbide forma Jailson'da olacak Derbide forma Jailson'da olacak
Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı
Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti
Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı
İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı! PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı!
Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not
Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak! Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak!
Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı
'Alanya-F.Bahçe maçı kararı haftaya açıklanacak' 'Alanya-F.Bahçe maçı kararı haftaya açıklanacak'
Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:59:39 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:02:06

ABD, Ortadoğu’da Körfez bölgesini adeta askeri garnizona dönüştürdü

ABD yönetimi İran tehdidi bahanesiyle Ortadoğu’da Körfez bölgesini adeta askeri garnizona dönüştürdü. CENTCOM görev alanı dahilindeki bölgede Afganistan hariç, 40 bine yakın ABD askeri görev yapıyor. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve BAE’de konuşlu ABD güçleri, bu ülkelerdeki üsleri kullanarak bölgesel operasyonlar düzenliyor.

ABD’de Trump yönetiminin Ortadoğu’ya daha fazla askeri takviye yapma kararı, bu ülkenin bölgedeki askeri varlığını bir kez daha tartışmaya açtı. ABD, her geçen gün, dünya petrol rezervlerinin yüzde 50’sine ve doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 40’ının bulunduğu Körfez bölgesindeki askeri varlığını, İran ile bölge ülkeleri arasında yaşanan krizi bahane ederek büyütmeye devam ediyor. Amerika merkezli Axios internet haber sitesinin derlediği son güncel bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’dan sorumlu olan birimi Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) emrinde bölgede 60 bin ila 70 bin arasında asker bulunuyor. Bu askerlerin 14 bini sadece Afganistan’da görev yapıyor. Afganistan’daki asker sayısı düşüldüğünde, geriye kalan askerlerin neredeyse tamamının Körfez bölgesine yığıldığı görülüyor. Körfez bölgesindeki dört ülke, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaklaşık 40 bin ABD askeri bulunuyor. Pentagon olası bir İran saldırısında, bölgeye 120 bin ABD askeri konuşlandırmaya yönelik bir planı Beyaz Saray’a daha önce sunmuştu.

CENTCOM’UN İLERİ KARARGAHI

Pentagon’un enerji zengini iki ülke, Kuveyt ve Katar’da onar bin kişilik askeri güç bulundurması dikkat çekiyor. Kuveyt’e 1990 Körfez Savaşı’nda yerleşen ABD, bu ülkede 13 binden fazla asker bulunduruyor. CENTCOM’un ileri karargahına da ev sahipliği yapan ülke, Almanya, Japonya ve Güney Kore’den sonra en fazla ABD askerine ev sahipliği yapma özelliğini de taşıyor.

ÜS GENİŞLETİLİYOR

Kuveyt’ten sonra en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Körfez ülkesi ise Katar. Doğalgaz zengini ülkede kurulu el-Udeyd hava üssünde 13 bine yakın ABD askeri görev yapıyor. ABD’nin vurucu hava gücü de bu ülkede konuşlanmış durumda. Irak ve Suriye’de ABD’nin DEAŞ’a karşı düzenlediği hava saldırıları Katar’dan gerçekleştiriliyor. El-Udeyd’e son olarak iki adet B-52 stratejik bombardıman uçağı konuşlandırıldı. Yakın zaman önce ABD ile Katar arasında askeri üssün genişletilmesine ilişkin bir anlaşma da imzalandı.

5. FİLO’NUN LİMANI

Körfez bölgesinin küçük ülkesi Bahreyn ise ABD donanmasının Basra Körfezi ve Hint Okyanusu bölgesinden sorumlu deniz gücü 5. Filo’ya ev sahipliği yapıyor. Bahreyn’de tamamı denizci 7 bin Amerikan askeri görev yapmakta. Bahreyn, ABD’nin İran’ı çevreleme stratejisinde önemli konuma sahip.

KÜÇÜK SPARTA!

ABD’nin eski Savunma Bakanı James Mattis’in, yöneticilerinin bölgesel hırsları nedeniyle “Küçük Sparta” olarak adlandırdığı Birleşik Arap Emirlikleri de, son dönemde ABD’nin askeri güç konuşlandırdığı Körfez ülkelerinden biri. Yaz aylarında ABD Hava Kuvvetleri Ortadoğu’da ilk kez bu ülkeye bir F-35 hayalet uçak filosu konuşlandırmıştı. Dünya enerji tedarikinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kontrol eden ülkede 5 bin ABD askeri bulunuyor.

S.ARABİSTAN’A DÖNÜŞ

Pentagon, 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında çekildiği Suudi Arabistan’a da dönme hazırlığı yapıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper önceki gün, Riyad yönetiminin talebiyle, ABD ordusunun Suudi Arabistan’ın kritik alt yapı tesislerini koruma amacıyla görev alacağını duyurdu. Yüzlerce ABD askerinin ülkeye gönderileceğine ilişkin haberler ABD medyasında daha önce yer almıştı.

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ