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02 Kasım 2019 Cumartesi 17:37:55 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:38:35

ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Aynularab'daki üssüne yerleşmesinden sonra Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

ABD ordusunun, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki üslerinden çekilmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşalttığı üslerine dönüş çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı.

ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı.

Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı (AA), ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'ın (Kobani) güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleştiğini duyurmuştu.

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

ABD ordusu dün ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.

(AA)

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