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05 Kasım 2019 Salı 10:10:10 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:15:09

ABD ordusundan itiraf: Bu alanda rakiplerimize göre çok geride kaldık

ABD ordusu yetkilileri, ordunun elektronik savaş teknikleri konusunda yeterince eğitimli olmadığını ve tatbikatların çok basit ve gerçeklikten uzak olduğunu belirtiyor.

Breaking Defence'in aktardığına göre, ABD'li askeri yetkili ve sivil uzmanlara göre ABD ordusu elektronik savaş konusunda geride kaldı.

Sivil uzmanlar, tatbikatların gerçeklikten uzak ve çok basit olduğunu belirterek, ordunun elektronik savaşın temel kurallarını bilmediğini ileri sürdü.

ABD Stratejik Komutanlığı'nda (STRATCOM) görevli Matthew Poole, "Hayal kurmayı bırakma vakti geldi. Kötü adamların yayın bozan istasyonlarının olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz" diyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir diğer STRATCOM yetkilisi Gary Laika ise, "Askerler genelde cep telefonlarını açık unutuyorlar ve böylece net konumları belli oluyor. Ek olarak ana kanal tıkanırsa ünitelerin yedek kanallar oluşturma gibi temel bir kuralı yok. Bu konuda kesinlikle kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberde Çin ve Rusya gibi rakiplerin bu boşluklardan yararlanabileceği belirtilirken, askeri personelin karşılaşılabilecek gerçek tehditlere karşı çok az ilgisinin olduğu ileri sürüldü.

 

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