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05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:00:38 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:03:41

ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar

ABD ordusu, Rusya’nın hibrit savaş stratejilerine ilişkin hazırlanan ve bugüne dek "yalnızca yetkililerin erişimine açık olan" savaş kitapçığını kamuoyuyla paylaştı. Rusya’nın Ukrayna ve Kırım’daki hamlelerinin incelendiği el kitabında, yenil nesil harp girişimleri, yerel güçlerin kullanımı ve Rusya’nın savaş konseptine ilişkin fotoğraflar, grafikler ve detaylı veriler paylaşıldı. İşte Rusya'nın Yeni Nesil Harp Stratejileri El Kitabı'ndan öne çıkanlar...

ABD ordusu, Rusya’nın hibrit savaş taktiklerine ilişkin gizli tutulan savaş kitapçığını kamuoyu ile paylaştı.

National Interest’te yer alan habere göre, Aralık 2016’da hazırlanan “Rusya’nın Yeni Nesil Harp Stratejileri El Kitabı”, internet üzerinden yayımlandı. Söz konusu el kitabı, Rusya’nın hibrit savaş taktikleri ve ABD’nin bunlara askerî olarak nasıl karşı koyabileceğine ilişkin bilgiler içeriyor.

Fotoğraflar, çizimler ve Rus silahlarına ilişkin verilerin bulunduğu 68 sayfadan oluşan el kitabı, Rusya’nın Ukrayna ve Kırım’daki asimetrik harp taktiklerine odaklanıyor.

YENİ NESİL HARP GİRİŞİMİ

Rusya’nın stratejisinin “Askerler tarafından geleneksel bir zafer kazanılmasından ziyade, yerel kuvvetlerin bir araya getirilmesiyle rejim değişikliğinin tesis edilmesi” sonucunun paylaşıldığı el kitabında, şu ifadelere yer veriliyor:

    “Yeni hedefin, yönetim sisteminin tamamen değiştirilmesi üzerine kurulmasından dolayı, Rusya’nın yeni nesil harp girişimi, bu sistem değişiminin sağlanması için her türlü etki aracını kullanabilir.”

YEREL GÜÇLER KULLANILIYOR

Bütün rejim değişikliklerinin askeri bir operasyon ile gerçekleştirilmek zorunda olmadığının vurgulandığı el kitabında, “Kimileri ise, yerel nüfus parçaları tarafından gerçekleştirilir. Yerel güçlerin müdahalesi, dünya sahnesinde askeri hamlelerin yapılmasına olanak sağlıyor.” satırları kaleme alındı.

RUSYA, ABD’NİN DONANIMLARININ FARKINDA

Rusya’nın, ABD’nin düşman kuvvetlerini saptamak için savaş meydanlarını, havadan veya top atışlarıyla yok edilebilecek insanlı ve insansız sistemlerle donattığının farkında olduğunu vurgulayan el kitabında, “Taktiksel düzeyde, Rus kuvvetlerinin modern harp girişimlerinin, ‘hedef tespiti’ üzerine tesis edildiği söylenebilir.” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCE ATIŞ, SONRA MANEVRA

Rus kuvvetlerinin bu konsepti kendi doktrinlerine uyarladığı belirtilen el kitabında, şunlar kaydedildi:

    “Rus konsepti; düşmanlarından uzakta durmayı, kendi kuvvetlerini hava savunma topları ve elektronik harp sistemleri ile korumayı ve doğrusal olmayan yıkıcı atışları bünyesinde barındırıyor. Yeteri kadar atış yapıldıktan sonra, zırhlı bir araç ile doğrusal olmayan atışlara zaman ve alan kazandırarak kara kuvvetleri manevraya başlıyor. Daha sonra bu süreç tekrarlanmaya başlıyor.”

ÜÇ KADEMELİ KESKİN NİŞANCI BİRLİĞİ

ABD ordusunca hazırlanan el kitabında, hibrit harp konusunda Rusya’nın taktiksel operasyonları da ele alındı. Rusya’nın Ukrayna’da çeşitli düzeylerde birçok keskin nişancı kullandığı belirtilen kitapçıkta, şu satırlar kaleme alındı:

    “İlk kademede, keskin nişancı olarak yetiştirilen yerel kuvvetler yer alıyor. Onların arkasında daha iyi eğitimli yerel kuvvetler ve paralı askerlerden oluşan bir kademe bulunuyor. Son kademede ise en iyi teçhizata sahip olan yoğun eğitimli keskin nişancılar yer alıyor. Bütün bu kademeler, bölgede tek bir hedefe yoğunlaşıyor.”

RUS ORDUSUNUN ZAYIF YÖNLERİ

Söz konusu el kitabı, Rusya’nın, ABD ordusunun faydalanabileceği birtakım zayıflıklarına da değiniyor. Bu zayıflıkların eski Sovyet ordusuna benzerlik gösterdiğinin vurgulandığı kitapçıkta, bunlara örnek olarak ise “askere alınmış kişilerin motivasyon eksikliği, taktiksel liderliğin basmakalıplığı ve lojistiğin zayıflığı” gibi noktalar sıralandı.

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