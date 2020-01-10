ABD ordusu olağanüstü durumlarda vatandaşlarını tahliye etmek için Güney Kıbrıs'a yerleşiyor

Edirne sınırındaki Dedeağaç da dahil olmak üzere Yunanistan’ın pek çok noktasına askeri yığınak yapan ABD, ‘savunma hattı’nı Akdeniz’e kadar genişletti. Amerikan askerleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi ile anlaşarak Ada’ya yerleşti. Rumlar, ABD’nin sözde insani yardım için Güney Kıbrıs’ta asker bulundurmasına onay verdi.

RUMLAR SERT TEPKİ VERDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Rum yetkililer, Kıbrıs’taki ABD vatandaşları ve diplomatlarının acil bir durum oluşması durumunda bölgeden uzaklaştırılması için burada Amerikan askerlerinden oluşan ‘Acil Müdahale Gücü’ kurulacağını açıkladı. Ada’da konuşlanacak ‘Acil Müdahale Gücü’ Rum Kesimi’nde tartışmalara yol açtı.

Rumların sosyalist partilerinden AKEL’in genel sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs’ın ABD’nin çıkarlarıyla ilişkilendirilmesinin büyük tehlikeler içerdiği uyarısında bulunarak, Rum hükümetinin bu yöndeki icraatlarına tepki gösterdi. Kiprianu, ABD Kongresi’nde onaylanan Doğu Akdeniz’e ilişkin yasada Güney Kıbrıs’a atfedilen yükümlülüklerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından bile eleştirildiğini vurgulayarak, ABD’nin politikasının ve bu politikaya bağımlı olmanın Kıbrıs için büyük tehlike içerdiğini belirtti.