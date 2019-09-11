ABD önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü, DEAŞı bombaladı

CJTF-OIR´e ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının, Bağdat´ın doğusundaki, DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki bir adayı bombaladıkları belirtildi. Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi.

CJTF-OIR, o anlara dair görüntü de yayınladı.

(DHA)