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26 Mart 2020 Perşembe 15:19:12 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:41:44

ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul’daki Kayyara Üssü’nden çekildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul’daki Kayyara Askeri Üssü’nü Irak ordusuna teslim etti.

AA

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