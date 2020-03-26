26 Mart 2020 Perşembe 15:19:12 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:41:44
ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi
ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul’daki Kayyara Üssü’nden çekildi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul’daki Kayyara Askeri Üssü’nü Irak ordusuna teslim etti.
AA
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