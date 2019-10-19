ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı
Külliye'deki görüşmede yer alan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, mutabakatta ateşkes’ denmediğini ve bunun bir duraklama olduğunu vurguladı. Harekatla terör örgütü YPG/ PKK’daki hezimeti de değerlendiren Jeffrey Türk ordusu kısa sürede çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmazsak, devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu dedi.
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’ya ardı ardına darbeler indirmesi üzerine geniş bir heyetle Ankara’ya gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İsrail yolunda açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Türkiye’nin taleplerini kabul etmedikleri takdirde TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun tüm bölgeyi alacağını söyledi.
DURDURMA VAR
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Jeffrey, “YPG’nin bu bölgelerde kalabilmelerini istediğine şüphe yok. Bu alanlara tutunma konusunda hiçbir askeri kabiliyetleri bulunmadıkların değerlendirdik. Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmazsak, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu” dedi. Mutabakatta ‘ateşkes’ denmediğini ve bunun sadece bir duraklama olduğunu vurgulayan Jeffrey, “Temel olarak, bu duraksama Türkiye operasyonlarında beş gün boyunca sürecek. Bu beş günün sonunda, eğer PYD çekildiyse, Türkler kuzeydoğu Suriye’deki tüm operasyonları durduracak” diye konuştu.
(Star Gazetesi)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Alman hava yolu Lufthansa'da büyük kriz: Greve katılacakları tehdit etmeye başladılar
- İngilizlerden kirli algı operasyonu... Başkan Erdoğan ve harekatı hedef aldılar
- ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı
- 'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda ölü var
- Salı akşamı süre doluyor! Eller tetikte